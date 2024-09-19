Jacqueline Andere

Primera actriz de telenovelas pide que le den trabajo: “Estoy lista para cualquier cosa”

Jacqueline Andere reveló que se encuentra desempleada luego de 67 años de carrera. La actriz sueña con volver a las telenovelas, ya que “trabajar es vida” para ella.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video No le perdonan una a Galilea Montijo: aplaude lo que hace Jacqueline Andere a los 80 años y le recuerdan su desmayo

Jacqueline Andere pide que le den trabajo. La primera actriz reveló en una reciente entrevista que se encuentra desempleada luego de 67 años de carrera.

La intérprete de 85 años reveló a ‘De Primera Mano’ que su ausencia en las telenovelas no se debe a un retiro de la televisión sino más bien a una falta de oportunidad para trabajar.

“Fíjate que no (he pensado en el retiro). Yo, ahorita, estoy desempleada, por decirlo así. Estoy desempleada y ya quiero estar en los foros”, mencionó en el show 17 de septiembre.

Jacqueline Andere reveló que, aunque tiene 67 años de trayectoria, no busca el primer crédito en los melodramas, pues está consciente de la llegada de nuevos talentos a la televisión.

“No (exijo el primer crédito. Los primeros créditos son de las nuevas generaciones, de las nuevas chicas y chicos, el crédito francés es más que suficiente”, dijo.

Jacqueline Andere es una institución histriónica en las telenovelas mexicanas.
Jacqueline Andere es una institución histriónica en las telenovelas mexicanas.
Sin embargo, destacó que está “lista para cualquier cosa”, pues su único anhelo es continuar trabajando en las telenovelas.

“Mientras el cuerpo aguante, tu mente aguante, trabajar es vida. Estamos bien, bien, yo estoy lista para cualquier cosa. Yo los entiendo (a los productores), pero ellos también necesitan abuelas, necesitan tías ya mayores, Ana Martín creo que está trabajando y somos contemporáneas”, explicó.

Por último, la mamá de Chantal Andere señaló que si bien no le hace falta nada, en estos instantes solo pide que su salud sea constante. Asimismo, insistió en que espera una nueva oportunidad para regresar a los foros de grabación.

“No me hace falta más que salud, que es todo lo que le pido a Dios. Con salud tienes todo en la vida, para estar con mis nietos, con mi familia y tener este tipo de eventos con gente que queremos y adoramos como es Silvia Pinal”, sentenció.

Jacqueline Andere debutó en las telenovelas en 1960 en ‘Vida por Vida’. A su carrera como actriz se suman importantes proyectos como ‘La Dueña’, ‘Corazón Salvaje’, ‘La Madrastra’, ‘Mi destino eres tú’, ‘La mexicana y el güero’ entre otras.

‘El Maleficio’ es su proyecto más reciente en la televisión. En esta telenovela compartió créditos con su hija Chantal Andere.

