Itatí ventila que Pedro Fernández no le hablaba cuando protagonizaron una telenovela ¿por celos de su esposa?

Video Itatí Cantoral se defiende de las crueles críticas sobre su cuerpo: "Tengo la misma talla"

'Hasta Que El Dinero Nos Separe' es una de las telenovelas más exitosas en la trayectoria de Itatí Cantoral y Pedro Fernández, la cual protagonizaron en 2009. Aunque en la historia tenían una gran química, fuera de la pantalla todo era distinto, pues recientemente la actriz confesó que el cantante "no le dirigía la palabra".

Cantoral desconoce la causa, pero tiene dos posibles hipótesis que compartió en entrevista con Rafita Valderrama para la radiodifusora La Mejor a principios de noviembre, donde dejó ver que tal vez la esposa de 'Pedrito' pudo haber estado implicada.

PUBLICIDAD

"Él no me hablaba, no me dirigía la palabra (…) No sé si lo tenía prohibido por la esposa, que en paz descanse, no es cierto, le mando un beso, la quiero mucho, me cae muy bien", bromeó sobre Rebeca Garza. "Yo creo que para que no hubiera rumores", añadió.

¿Itatí Cantoral volvería a trabajar con Pedro Fernández?

El 13 de noviembre la protagonista de 'Hasta Que El Dinero Nos Separe', telenovela que puedes ver en ViX, volvió a ser cuestionada sobre el tema y señaló que, aunque las grabaciones del proyecto no tuvieron un acercamiento, tras terminarse se llevaron muy bien y hasta asistió a la renovación de votos de Pedro y Rebeca.

"Fue muy respetuoso, no teníamos ningún contacto, ni siquiera platicábamos como amigos, a lo mejor para evitar los rumores. Cuando terminé la novela muy platicador el 'Pedrito' y su esposa también, tiene una familia muy bonita yo los quiero mucho", declaró a la prensa, reportó el show 'Sale el sol'.

Hasta Que El Dinero Nos Separe Imagen Televisa

Itatí confesó que ese proyecto ha sido de los mejores de su vida y no dudaría en volver a trabajar con el cantante.

"Si me volvieran a decir que actúo con 'Pedrito' Fernández yo diría ¿cuándo firmo?", y añadió que a diferencia del intérprete de 'Yo El Aventurero', ha tenidos otros compañeros con los que no le gustaría repetir.

Tras cuestionarle si besa bien, Itatí contestó: "No sé si es un gran besador, eso pregúntaselo a su esposa, pero sí te puedo decir que nunca llegó tarde, nunca fue grosero con nadie, fue un amigo con todos los técnicos, a toda la gente saludaba, puntual, un caballero", sentenció.

PUBLICIDAD

¿La esposa de Pedro Fernández celosa de Marjorie de Sousa?

En 2014 Pedro Fernández regresó a las telenovelas para estelarizar 'Hasta El Fin Del Mundo' junto a Marjorie de Sousa. Sin embargo, tres meses después del estreno el cantante renunció al proyecto y David Zepeda lo sustituyó.

Se especuló que la razón de su salida fueron los "celos" de Rebeca Garza, lo cual Pedro negó y señaló que su decisión fue a causa de cansancio y pérdida de peso.

En abril de 2024, el artista reveló la verdadera causa de su salida en entrevista con Pati Chapoy.

"Las personas hablan muy a la ligera, que porque Rebeca es muy celosa y no sé qué. A ver, si la chaparra fuera lo que dicen hace mucho tiempo yo ya no estaría haciendo nada en la televisión si eso fuera el punto", dijo.

Pedro confesó que se dio cuenta que con ese proyecto no estaba haciendo algo nuevo.

"Comencé a sentir como que ya no estaba haciendo nada diferente, estaba yo cayendo en la onda de hacer novelas por hacer, dije no más", explicó.