¿Itatí Cantoral y Ariel Miramontes ‘Albertano’ son pareja?: ella hace inesperado anuncio tras besarlo

La actriz sorprendió al revelar que no descarta comenzar una relación con el comediante, a quien no dudó en besar frente a la prensa durante la promoción de la cinta ‘Desastre en Familia’, de la que son pareja en la ficción.

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes ‘Albertano’ no son pareja, pero sí están “saliendo”. La actriz reveló ante la prensa mexicana que no descartaría comenzar una relación con el comediante, a quien conoció durante el rodaje de la película ‘Desastre en Familia’.

Debido a que en la película son pareja, los actores fueron cuestionados sobre su cercanía, lo que los llevó a confirmar su relación en la ficción, y posteriormente a besarse. Tras el inesperado beso, ella aclaró su relación actual con el intérprete de ‘Albertano’.

“Pues estamos saliendo”, expresó e hizo énfasis en que tanto él como ella se encontraban solteros”.

“Yo no tengo ahorita un compromiso formal y Ariel tampoco. Y no somos novios ni pareja, pero sí estamos saliendo", aseguró al mismo tiempo en que esbozaba una sonrisa.

Sin entrar en más detalles sobre su cercanía con Ariel Miramontes, Itatí Cantoral aprovechó la ocasión para deshacerse en halagos por su compañero, a quien describió como un “actor profesional”.

“Es un actor tan profesional… La primera vez que lo vi, yo dije: ‘no, no creo que sea él… ¿Es ‘Albertano’? ¡No lo puedo creer! Es un actor increíble, muy profesional. Llegaba muchísimo antes de su llamado”, dijo, conmoviendo con sus palabras al comediante.

@actitudfem

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes se dan un beso tras cortar el listón de la apertura de Cinemex Gran Sur #itaticantoral #albertano

♬ Pretty Little Baby - Connie Francis


Por último, la villana de las telenovelas optó por evitar responder preguntas sobre la reciente parálisis facial del actor Carlos Espejel, con quien se especuló tuvo diferencias durante las grabaciones de la serie ‘Se Rentan Cuartos’.

En su lugar, reveló que el próximo 26 de junio ofrecería un concierto en honor a los papás y puso como ejemplo la faceta de Ariel Miramontes en la paternidad.

“Yo admiro mucho a Ariel y lo quiero. Es mi amigo y lo considero, y lo admiro más es porque si todos los padres de México fueran como Ariel es con sus hijos, tendríamos un México mejor y un mundo mejor”, sentenció.


