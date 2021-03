Isela Vega tuvo polémicos romances con Alberto Vázquez y Jorge Luke, padres de sus hijos

La primer actriz Isela Vega murió este 9 de marzo a los 81 años en la Ciudad de México, a causa del cáncer de pulmón que se le diagnosticó un mes antes, informó su hijo Arturo Vázquez en el programa Hoy. Además de ser reconocida por su vasta trayectoria en el cine, teatro y televisión, dio de qué hablar por sus romances, en especial con dos importantes estrellas de la farándula mexicana: el cantante Alberto Vázquez y el actor Jorge Luke, con quienes procreó a sus hijos.

Conoció la maternidad por primera vez junto a Alberto Vázquez, famoso cantante de la época del rock de la generación de Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María. El artista ya tenía un divorcio cuando conoció a Isela Vega. Tuvieron una breve relación de la cuál nació el actor y cantante Arturo Vázquez en 1964, embarazo del que la estrella del rock no se enteró, relató el periodista Gustavo Adolfo Infante en su columna del Excelsior con fecha del 29 de septiembre de 2012. De acuerdo con la información, Alberto supo de la existencia de su hijo hasta que un conocido se lo dijo y desconoce por qué la actriz se lo ocultó, pues desde que terminaron no volvieron a hablar.

En 2014, Alberto Vázquez dio una conferencia de prensa y habló de su hijo más pequeño, Juan Alberto, quien en ese entonces tenía 4 años. El intérprete de 'Maracas' reconoció que por la decisión de Isela Vega perdió la oportunidad de disfrutar la infancia de Arturo: " Isela me lo quitó, nunca me dejó verlo, eso es lo único que me cae gordo de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez, y no lo tuve hasta que tuvo 18, y llegó echándome bronca que porque su mamá que no sé qué, pero ahora que ya creció entiende más las cosas", reportó el show 'No lo cuentes'.

La relación entre Isela y Alberto quedó en malos términos. En 2018, el cantante anunció que estaba enfocado en sacar su autobiografía, pero no hablaría de su expareja, incluso, en entrevista con el programa 'Ventaneando' con fecha del 19 de febrero de 2019, lamentó que hubiera procreado un hijo con ella: "Tuve un hijo con ella nada más, pero eso pasó de noche, nunca la quise como para hablar de ella ni estuve superenamorado de ella tampoco, tuve un hijo desgraciadamente y ahí está", externó.

Por su parte, en mayo de ese mismo año, Arturo Vázquez dijo que su padre le explicó el por qué de sus declaraciones y aseguró que no afectaron su relación: "Él me lo dijo personalmente, 'tú sabes que no es cierto', lo dijo porque el momento era difícil, la pregunta era incómoda. Yo al día siguiente estaba con él en el concierto, en el camerino", explicó a 'Ventaneando'.

Jorge Luke fue el segundo romance más sonado de Isela Vega, su historia comenzó el 7 de diciembre de 1979 cuando se conocieron en la filmación de la película 'El sabor de la venganza'. Un año después procrearon a Shaula Vega, su única hija, quien también es actriz.

En el programa 'La historia detrás del mito', Isela Vega reconoció que fue ella quien coqueteó con el actor: "Le dije: '¿Qué piensas hacer para el resto de tu vida? Y ¿cómo te parecería que lo hiciéramos juntos?'", recordó.

La primera actriz compartió que su relación fue "tóxica", pues estaba llena de pasión y celos: "Fue un gran amor, lo quise mucho, vivíamos juntos. Luke era un hombre muy guapo, muy atractivo, muy macho, muy varonil. Vivimos una pasión muy grande, yo lo adoraba, lo quise muchísimo, pero era muy 'ojo alegre', coqueto por naturaleza, luego salíamos y era muy mala onda para mí porque coqueteaba", relató. Incluso, dijo que se embriagaba para poder soportar la situación de ver cómo se comportaba: "Yo me ponía 'hasta las trancas' porque no podía lidiar con la frustración, era frustrante, me molestaba, entonces terminaba muy peleada con él".

Isela Vega señaló que Luke se encelaba hasta con las escenas románticas que la actriz tenía que grabar en las películas: " Él era muy celoso y veía mis libretos, y si había romance en la película estaba de mal humor, si me iba de locación tenía que decirle con mucho tacto".

Después de casi 3 años de relación y a pesar de que se habían convertido en padres de Shaula, Vega y Luke se separaron: "Así no es, así no quiero yo la vida y este hombre nunca va a cambiar, él es así, entonces un día le propuse primero que encuentre a donde irse y se fue de la casa. La relación no era sana, era de mucha pasión y de celos".

No se casaron y, aunque nunca pelearon la patria potestad de su hija, Isela recordó que sí tuvieron problemas por ese tema, pues Jorge pasaba más tiempo con la niña y no permitía que ella se la llevara: "A mí no me gusta meterme en esos líos de custodia, nunca lo hicimos legalmente, pero él como que se adueñó y la niña estaba muy acostumbrada (a él). Cuando yo iba a visitar a Shaula y si la quería llevar conmigo acabábamos de pleito porque decía: 'Lo que la niña diga', y la niña la tenía en sus brazos, ella lo abrazaba, acostumbrada a estar con él", recordó en 'La historia detrás del mito'.

A finales de julio de 2012, Jorge Luke de 69 años, fue hospitalizado por un cuadro agudo de anemia y deshidratación, el cual se complicó por una crisis depresiva que lo afectaba desde hace años. Días más tarde, el 4 de agosto, falleció a causa de una broncoaspiración: "Tuvo como un paro respiratorio, creo que puede haber devuelto el estómago y aspirarlo, pero se murió muy rápido", explicó su hija Shaula Luke en el show mexicano.