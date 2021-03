Hija de Isela Vega tuvo resentimiento hacia la actriz porque la dejó con su padre a los 3 años

Shaula Vega, hija de Isela Vega, ha sido centro de críticas por supuestamente no mostrarse conmovida en los medios y redes sociales tras la reciente muerte de su madre, quien perdió la vida el 9 de marzo a los 81 años, a causa del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en febrero.

La actriz se defendió y explicó que cada persona vive su proceso de manera diferente: "Me han mandado mensajes de 'claro, se te nota que no la quieres, eres fría'. Es la percepción de cada quien, yo sé lo que yo tuve con mi mamá, yo sé la vida que tuvimos tan bonita, los años que tuvimos juntas, cada individuo vive su duelo y su vida como le corresponde y como lo entiende", explicó en 'Venga la alegría' este jueves 18 de marzo.

En 1979 Isela Vega inició un romance con Jorge Luke, con quien más tarde procrearía a Shaula, su segunda hija, aunque nunca se casaron. En el programa 'La historia detrás del mito', la fallecida actriz contó que su hija no creció a su lado, debido a que el actor no lo permitió tras su ruptura. No pelearon la patria potestad, pero sí tuvieron problemas, pues Jorge pasaba más tiempo con la niña y no permitía que ella se la llevara.

"A mí no me gusta meterme en esos líos de custodia, nunca lo hicimos legalmente, pero él como que se adueñó y la niña estaba muy acostumbrada (a él). Cuando yo iba a visitar a Shaula y si la quería llevar conmigo acabábamos de pleito porque decía: 'Lo que la niña diga', y la niña la tenía en sus brazos, ella lo abrazaba, acostumbrada a estar con él", recordó.

Sobre este tema, Shaula confirmó que no pasó su niñez junto a su madre y dio su versión: " Mi mamá se fue cuando yo tenía más o menos 3 años, ya no me acuerdo, entonces nunca la extrañé porque nunca sentí lo que era tenerla, ella estaba en un pico de su carrera, se quería enfocar en su carrera y no quería necesariamente estar atada a un segundo hijo y mi papá estaba feliz de ser papá, entonces hicieron un acuerdo y me quedé con mi papá", explicó.

La fama y los proyectos de desnudo de Isela Vega repercutieron en la niñez y adolescencia de Shaula, la actriz asegura que recibía burlas de sus compañeros en la escuela: "Las niñas me traían los periódicos en los que salía mi mamá desnuda y me decían: 'Mira, ¿ya viste a tu mamá?'. Me hizo ser una persona como muy tímida, como desconfiada, a lo mejor socialmente", reconoció.

Aunque en una etapa de su vida tuvo resentimientos hacia su madre, con la madurez entendió la situación: "Más chiquita decía: 'Híjole, qué cabrona, me dejó', pero no te tienes que quedar donde no eres feliz, estás en tu derecho, es un derecho humano poder decir: 'No puedo con esto y ya me voy'", señaló en 'Venga la alegría'.

Fue hasta que cumplió 18 años que lograron estrechar el lazo madre e hija y, desde entonces, su relación fue cercana: "Le dije: 'Yo a ti te agradezco lo que estás haciendo ahorita por mí, lo que pasó en el pasado ya fue, simplemente es lo que hay, es lo que sucedió", sentenció en el programa mexicano.

La noche del 17 de marzo, Shaula utilizó su perfil de Instagram para señalar que hay personas que se están beneficiando de la polémica que se suscitó en su familia con la muerte de su madre: "Cómo tratan de tomar ventaja de una situación es realmente triste, porque todo tiene un trasfondo, hay una agenda detrás de las acciones de las personas. ¿Qué están ganando? (hace seña de dinero), seguro algo, pero bueno, eso queda en su conciencia", dijo sin mencionar nombres.