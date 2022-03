A un año de la muerte de Isela Vega, su hijo enfrenta problemas de salud por un tumor

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el hijo del cantante Alberto Vázquez dio detalles de las intervenciones a las que se sometió recientemente: “Llevo dos operaciones en este año, una acá en el cuello, pero no les quise decir nada. Me salió un pequeño tumor en el cuello, me abrieron aquí sobre la yugular y no sé, debido al estrés, debido al colesterol que lo traía a 300 y yo sin saberlo”.