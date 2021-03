Alberto Vázquez no quiso hablar de la muerte de su expareja Isela Vega, pero apoya a su hijo Arturo

Isela Vega y Alberto Vázquez tuvieron una breve relación a mediados de la década de 1960, de la cual nació Arturo Vázquez. La pareja se separó en malos términos y la actriz le ocultó al cantante que habían tenido un hijo. Tras la reciente muerte de la estrella del cine mexicano, el intérprete de 'Maracas' se mostró renuente a hablar del tema, pero compartió que le brindó todo su apoyo a su hijo.

"Yo creo que no tengo nada que decir […] Yo no tengo nada que ver con eso, pero sí ha sido muy doloroso para mi hijo. Yo ya hablé con él y le dije que fuera fuerte, que estas cosas pasan y que es ley de vida. Son cosas que tienen que mal vivir todos los humanos, todos perdemos a nuestra madre", externó en 'Sale el sol'.

El cantante mexicano de la época del rock no quiso compartir las vivencias que tuvo con Isela Vega: " Mis recuerdos son míos y no tengo por qué decirlos, ya pasó esto y ya ni modo, pero yo no soy de los que les gusta platicar ni anécdotas, ni cosas y menos de la gente que ha muerto", puntualizó.

Cargando galería

Sin embargo, el 10 de marzo, un día después de la muerte de la actriz, Alberto Vázquez reaccionó en su cuenta de Instagram con un mensaje que va acompañado de una fotografía donde aparecen Isela y Arturo. Lamentó el dolor por el que atraviesan su hijo y sus nietos.

"En verdad es para mí muy triste lo que está pasando en la vida de mi hijo Arturo y mis nietos Lázaro y Tania por la pérdida de Isela, madre y abuela. Estamos viviendo épocas muy difíciles, sé que es la ley de la vida que despidamos a nuestros padres primero, pero también sé que no es nada fácil vivir estas cosas. Le pido a Dios y al tiempo que son los únicos encargados de hacernos cicatrizar estas heridas tan dolorosas, al tiempo decirle que entre más rápido pase será mejor, a Dios que les dé fuerza para no caer y estar unidos como familia, y desearle a Isela Q.D.E.P.", finalizó en el texto.

Tras terminar su relación, Isela Vega y Alberto Vázquez tuvieron nula comunicación. En 2014, el cantante reconoció que por la decisión de la actriz perdió la oportunidad de disfrutar la infancia de Arturo: " Isela me lo quitó, nunca me dejó verlo, eso es lo único que me cae gordo de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez, y no lo tuve hasta que tuvo 18, y llegó echándome bronca que porque su mamá que no sé qué, pero ahora que ya creció entiende más las cosas", reportó el show 'No lo cuentes'.

Cargando Video... Muere la actriz Isela Vega, a los 81 años, víctima de cáncer