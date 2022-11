La 'hija' de Angelique Boyer es idéntica a ella cuando estaba en 'Rebelde': fotos

Angelique Boyer ha tenido una gran evolución en pantalla que la ha llevado a tener en puerta su primer papel como mamá de adolescentes, en la próxima producción de Juan Osorio ‘El amor invencible’.

La actriz de ‘Teresa’ (que puedes ver gratis en ViX) dará vida a Leona, una mujer que años después de haber dado a luz a mellizos, busca venganza contra aquellos que se los arrebataron justo después del parto.

"Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar… Me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas” comentó en entrevista para Televisa Espectáculos, en noviembre de 2022.

Los hijos de Boyer en este melodrama que también protagoniza Danilo Carrera serán interpretados por dos jóvenes actores: Isabella Tena y Emiliano González.

¿Recuerdas a ‘Lucecita', la hija de Jorge Salinas en ‘Mi Corazón Es Tuyo’? La actriz Isabella Tena ya es toda una jovencita de 15 años y se corona como la nueva ‘hija’ de Angelique Boyer en ‘El amor invencible’.

Actualmente, Angelique e Isabella tienen el parecido ideal para dar vida a una mamá joven y su hija.

No obstante, es aún más sorprende lo mucho que se parece Isa a Boyer cuando la actriz francesa era joven, en específico en su rol de Victoria Paz Millán, mejor conocida como Vico, en ‘Rebelde’ (la cual puedes disfrutar gratis en ViX).

En 2004, Boyer tenía tan sólo 16 años cuando interpretó por primera vez a ‘Vico’, un añito más de la edad que tiene Isabella actualmente. Sin embargo, Isa no está tan lejana de sus 16; en enero de 2023 será su próximo cumpleaños.



El pelo rubio, los ojos claros, la forma de la cara, la esbelta silueta y una gran belleza elogiada por miles de fans son algunos de los aspectos que Boyer y Tena comparten.

En 2019, Isa dio vida a Frida en ‘Mi Marido tiene más familia’ (que puedes ver gratis en ViX) y cuatro años después regresará a los melodramas con el rol de la hija de Angelique.

No obstante, Isa no se ha mantenido totalmente ajena del mundo de espectáculo. Ha actuado en teatro, participó en la serie de 2022 ‘Mi Tío’ de Amazon Prime y tiene una presencia significativa en redes sociales.

Por ejemplo, en Instagram suma más de 904 mil seguidores, mientras que en TikToK tiene más de 402 mil followers.



