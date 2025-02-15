Irina Baeva

Irina Baeva recibe enorme arreglo de rosas en medio de rumores de romance con Giovanni Medina

La actriz presumió en el Día de San Valentín el arreglo floral que recibió, el cual era tan grande que no podía abrazarlo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Giovanni Medina así reacciona a su supuesta boda con Irina Baeva: ¿va tras las ex de Gabriel Soto?

Irina Baeva presumió el enorme arreglo de rosas rojas que recibió el 14 de febrero Día de San Valentín, aunque no ventiló el nombre de quien se las envió.

A través de una serie de fotografías y videos, la actriz rusa reveló que eran 1001 flores las que conformaban el romántico regalo.

PUBLICIDAD

"Feliz San Valentín", escribió en una de las imágenes que compartió en sus historias de Instagram. "1001" escribió en un video que musicalizó con el tema "L-O-V-E" de Nat King Cole y agregó emoticonos de emotividad.

Más sobre Irina Baeva

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina
1:00

¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina

Univision Famosos
Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa
1 mins

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva
2 mins

Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Univision Famosos
Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”
1:17

Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”

Univision Famosos
Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva
2 mins

Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Univision Famosos
Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV
1:07

Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV

Univision Famosos

"La sorpresa más hermosa", escribió en una tercera foto en la que aparece al lado del arreglo floral al que no puede abrazar de lo grande que es.

Irina Baeva presumió el regalo de San Valentín que le enviaron.
Irina Baeva presumió el regalo de San Valentín que le enviaron.
Imagen Irina Baeva/Instagram

¿Irina Baeva y Giovanni Medina son novios?

Los rumores sobre una relación entre Irina Baeva y Giovanni Medina han surgido debido a varias apariciones públicas juntos y algunas pruebas que han salido a la luz.

Fueron vistos por primera vez en noviembre de 2024 en Las Vegas, y desde entonces han sido captados en diferentes eventos.

Recientemente fueron captados en Dubái a donde habrían ido de vacaciones, incluso, se especuló que se habían casado.

El pasado 14 de febrero circuló en redes una fotografía de los dos en donde posan junto al empresario Antoni Pérez Garibay, el padre del piloto mexicano Checo Pérez.

La presunta pareja asistió a un evento el jueves 13 en un conocido recinto de la ciudad de México. Sin embargo, aunque están juntos, no aparecen en ninguna actitud cariñosa.

El empresario Antonio Pérez Garibay, la política Yasmín Esquivel, Irina Baeva y Giovanni Medina.
El empresario Antonio Pérez Garibay, la política Yasmín Esquivel, Irina Baeva y Giovanni Medina.
Imagen Antonio Pérez Garibay/Instagram
Relacionados:
Irina BaevaGiovanni MedinaRegalos de San ValentinDía de San ValentínTelenovelasNovelasCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD