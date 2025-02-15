Irina Baeva recibe enorme arreglo de rosas en medio de rumores de romance con Giovanni Medina

Video Giovanni Medina así reacciona a su supuesta boda con Irina Baeva: ¿va tras las ex de Gabriel Soto?

Irina Baeva presumió el enorme arreglo de rosas rojas que recibió el 14 de febrero Día de San Valentín, aunque no ventiló el nombre de quien se las envió.

A través de una serie de fotografías y videos, la actriz rusa reveló que eran 1001 flores las que conformaban el romántico regalo.

PUBLICIDAD

"Feliz San Valentín", escribió en una de las imágenes que compartió en sus historias de Instagram. "1001" escribió en un video que musicalizó con el tema "L-O-V-E" de Nat King Cole y agregó emoticonos de emotividad.

"La sorpresa más hermosa", escribió en una tercera foto en la que aparece al lado del arreglo floral al que no puede abrazar de lo grande que es.

Irina Baeva presumió el regalo de San Valentín que le enviaron. Imagen Irina Baeva/Instagram

¿Irina Baeva y Giovanni Medina son novios?

Los rumores sobre una relación entre Irina Baeva y Giovanni Medina han surgido debido a varias apariciones públicas juntos y algunas pruebas que han salido a la luz.

Fueron vistos por primera vez en noviembre de 2024 en Las Vegas, y desde entonces han sido captados en diferentes eventos.

Recientemente fueron captados en Dubái a donde habrían ido de vacaciones, incluso, se especuló que se habían casado.

El pasado 14 de febrero circuló en redes una fotografía de los dos en donde posan junto al empresario Antoni Pérez Garibay, el padre del piloto mexicano Checo Pérez.

La presunta pareja asistió a un evento el jueves 13 en un conocido recinto de la ciudad de México. Sin embargo, aunque están juntos, no aparecen en ninguna actitud cariñosa.