Irina Baeva

¿Irina Baeva y Giovanni Medina de vacaciones juntos?: ella avivaría rumores con esta foto

Según la periodista Liz López, los famosos habrían viajado con Emmanuel, hijo de Giovanni Medina a Orlando, Florida. La actriz ya estaría conviviendo con el hijo que el empresario tuvo con Ninel Conde.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.

Irina Baeva y Giovanni Medina estarían de vacaciones juntos. Este viernes 31 de enero, los famosos fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en compañía de Emmanuel, hijo que el empresario tuvo con Ninel Conde.

Aunque Medina se negó a responder las preguntas de la prensa sobre su relación con Irina Baeva, las cámaras de Despierta América lo captaron en la sala de abordaje con la actriz, quien aparentemente mostró una cercanía con su hijo.

En el show ‘Todo para la mujer’ de este viernes, la periodista Liz López reveló que el destino de los famosos sería Orlando, Florida. Incluso, aseguró tener pruebas de su reservación en Disney.

“Iban a Disney, yo tengo información exclusiva de primera fuente que la reservación de los boletos la compraron juntos”, ventiló en el show de Maxine Woodside.

“No puedo mostrar las pruebas porque mi fuente no me lo permite, pero la reservación viene a nombre de Giovanni Medina, Irina Baeva y Emmanuel, para Orlando Florida”, insistió.

La presentadora también especuló sobre la cercanía de la intérprete de 32 años con el hijo de Ninel Conde.

“Esto confirmaría que ya deja que Emmanuel, su hijo, conviva con Irina Baeva. No sabemos si ya son novios (...) pero Giovanni siempre es novio de las más guapas”, subrayó.

Por último, Liz López alegó que antes de despertar rumores de romance con Giovanni Medina, Irina Baeva estuvo a punto de retomar su relación con Gabriel Soto, que al final no se concretó.

“Supuestamente sí iba a regresar con Gabriel, estuvieron en pláticas, pero finalmente Irina dijo que ya no, que mejor no (...) y teniendo una nueva pareja que te está cortejando, (menos)”, insistió.

Irina Baeva avivaría rumores de vacaciones con Giovanni con esta foto

Luego de ser captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Irina Baeva compartió en sus historias de Instagram una fotografía que avivó rumores de haberse trasladado a Orlando, Florida, junto a Giovanni Medina.

“Hermosos atardeceres”, escribió al pie de su publicación, en la que únicamente se ve el paisaje del lugar donde se encuentra a través de la ventana de un avión. Irina no reveló el destino de su viaje.

La actriz no reveló el destino de su viaje.
Imagen Irina Baeva / Instagram


Hasta el momento, ni Irina Baeva ni Giovanni Medina han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, en noviembre de 2024, el periodista Gustavo Adolfo Infante alegó que “gente cercana” le había hecho saber que “Giovanni está muy enamorado” y “entusiasmado” con la actriz.

