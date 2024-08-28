¿Irina Baeva e hijo del ‘Dr. Simi’ pensaban en boda? Empresario millonario responde tajante

Video Empresario con quien vinculan a Irina Baeva da la cara: aclara cómo la conoció

Una semana después de que Gabriel Soto hiciera pública su ruptura con Irina Baeva, el famoso diseñador, Mitzy, habría confirmado la relación de la actriz con el hijo del ‘Dr. Simi’. Incluso, habría ventilado sus supuestos planes de boda.

¿Qué dijo Mitzy sobre Irina Baeva y Víctor González Jr?

El 24 de julio, el programa ‘Chisme No Like’ presentó una entrevista con el famoso diseñador de las estrellas, donde supuestamente confirmaría la relación entre Irina Baeva y Víctor González Herrera.

“¿Qué opinas de Irina y Víctor González?”, preguntó el reportero, a lo que el diseñador mexicano responde: “Víctor González... Víctor González ... tenemos que empezar a trabajar duro para hacer el vestido de novia con una cola muy larga para que tengan cola que les (pisen)".

“Irina tiene buen gusto… como diría Juan Gabriel: ‘Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien’, tan tan”, puntualizó.

Empresario millonario reacciona a los rumores de boda con Irina Baeva

Aunque Irina Baeva y Víctor González Herrera desmintieron cualquier vínculo sentimental entre ellos casi enseguida, el 28 de agosto, el empresario millonario fue cuestionado sobre sus supuestos planes de boda con la intérprete rusa.

Esta vez, sin dar pie a la polémica, el hijo del ‘Dr. Simi’ respondió tajante a un grupo de reporteros, entre ellos, Berenice Ortiz: “Ya contesté eso, gracias”, retirándose enseguida del lugar.

El 17 de julio, el hijo del empresario farmacéutico Víctor González Torres, que ganó fama en México por el personaje del ‘Dr. Simi’, rompió el silencio sobre su presunta relación con Irina Baeva.

“Recientemente me han vinculado con una persona pública con la que NO tengo ningún tipo de relación. Felizmente tengo novia desde hace más de cinco años y estoy felizmente enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta”, expresó a través de un comunicado, donde recalcó que sería “la única declaración” que haría sobre el tema.

Mientras que el 23 de julio, tan solo un día antes de que Mitzy pusiera en duda las declaraciones del empresario, Irina Baeva contó cómo apareció en su vida el empresario en una entrevista con la revista ¡HOLA! USA.