Irina Baeva

Irina Baeva y Giovanni Medina son captados juntos y del brazo tras rumores de presunta separación

La actriz y el empresario mexicano fueron captados nuevamente juntos en la Ciudad de México luego de que surgieran versiones de separación.

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Por:Elizabeth González
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Video Giovanni Medina por fin habría presentado a Irina Baeva como su "novia" en importante evento

Irina Baeva y Giovanni Medina fueron captados juntos en la Ciudad de México tras rumores de una presunta separación.

La supuesta pareja acudió este fin de semana al evento ecuestre Longines Global Champions Tour, donde fueron captados por las cámaras de ‘Ventaneando’ tomados del brazo.

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Aunque la pareja fue cuestionada sobre una presunta crisis de pareja, tanto Irina Baeva como Giovanni Medina prefirieron mantenerse herméticos al respecto.

Así captaron a Irina Baeva y Giovanni Medina en evento ecuestre.
Así captaron a Irina Baeva y Giovanni Medina en evento ecuestre.
Imagen Ventaneando / Instagram

Los rumores de un romance

Los rumores de romance entre los famosos comenzaron en noviembre de 2024 y, aunque fueron captados de la mano en marzo de 2025, precisamente, en el mismo evento en el que fueron vistos este fin de semana, ni Irina Baeva ni Giovanni Medina confirmaron su relación.

En junio de 2025 surgieron versiones de que los famosos habrían terminado su supuesta relación. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Irina levantó sospechas de encontrarse en Vail, Colorado, vacacionando con Giovanni Medina y con Emmanuel, el hijo de Ninel Conde.

El 15 de abril, Irina Baeva fue cuestionada por su supuesta ruptura con el político mexicano. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no compartir detalles de su vida privada con la prensa.

“De verdad, les agradezco muchísimo el interés (…) Por el momento sí (va a ser definitivo no hablar de temas personales)”, sentenció.

A la fecha, ni Irina Baeva ni Giovanni Medina han confirmado una relación ni una ruptura.

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