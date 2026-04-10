Gabriel Soto

¿Irina Baeva y Gabriel Soto juntos otra vez?: ella revela si aceptaría trabajar con su ex tras ruptura

La actriz respondió a la posibilidad de trabajar nuevamente con su expareja, Gabriel Soto, tras su polémica ruptura.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Irina Baeva y Gabriel Soto juntos ahora en una telenovela tras su separación? Esto responde ella 

Irina Baeva reveló si aceptaría trabajar con Gabriel Soto en las telenovelas luego de su polémica ruptura en 2024.

“¿Harías algún proyecto con él?”, le preguntaron integrantes de la prensa a la actriz en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México el 6 de abril. “¿Rechazarías algún proyecto si él estuviera ahí?”, le insistieron.

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Al respecto, la originaria de Rusia fue tajante en su respuesta al asegurar que se consideraba una persona “profesional”. Sin embargo, hizo énfasis en que antes de aceptar algún proyecto con su expareja tendría que evaluarlo.

“Yo me considero una persona profesional y el día de mañana, o sea, si hay algún proyecto interesante, pues ya evaluaré la posibilidad”, dijo, dejando la puerta abierta a la posibilidad de trabajar con el actor.

“Pero en estos momentos no es el caso, entonces no tengo ningún comentario”, sentenció.

Irina Baeva y Gabriel Soto hicieron pública su separación en julio de 2024 en medio de rumores de infidelidad. Sin embargo, fue hasta un año después que la actriz confesó en el programa ‘Montse & Joe’ que la causa de la separación fueron "las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”.

El inicio de su noviazgo también fue polémico, pues estuvo envuelto de rumores de infidelidad por parte del actor a Geraldine Bazán.

Aunque habían sido captados juntos en enero de 2018, fue hasta el 19 de septiembre del mismo año que Gabriel Soto e Irina Baeva no pudieron negarlo más al ser grabados de compras en Beverlly Hills, muy sonrientes y tomados de la mano, por las cámaras de El Gordo y La Flaca. Al ser cuestionado sobre "cómo iba con su novia", él no negó la relación.

La pareja de actores de telenovela habló abiertamente de su relación por primera vez el 14 de febrero de 2019 para la revista ¡Hola!

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