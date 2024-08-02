Irina Baeva

Irina Baeva estaría deprimida tras su ruptura con Gabriel Soto: “Es una mujer sensible"

Olga Breeskin, compañera de la actriz en la obra de teatro ‘Aventurera’, aplaudió la fortaleza con la que la rusa estaría afrontando su separación de Gabriel Soto luego de su polémica ruptura.

Elizabeth González.
Irina Baeva estaría pasando por difíciles momentos tras ruptura con Gabriel Soto. La actriz se encontraría deprimida, según la percepción de Olga Breeskin, su compañera en la obra de teatro ‘Aventurera’.

La famosa violinista y vedette mexicana aseveró que ha visto reflejada a Irina Baeva en su padre, quien también era originario de Rusia.

“Es una mujer sensible y, precisamente, por haber tenido un papá ruso, puedo ver reflejada a una paisana de mi papá, como Irina Baeva”, declaró a ‘Venga la alegría’ el 1 de agosto.

“Puede estar muy deprimida, triste, muy lastimada, pero cuando sale al escenario es otra y eso es admirable”, destacó.

Olga Breeskin aplaudió la manera en que Irina Baeva ha manejado su ruptura ante el público y la prensa, a tal punto en que una vez que se convierte en ‘Elena Tejero’, es otra.

“Nuestra vida personal es otro punto y aparte. Nosotros no podemos llevar al escenario, donde la gente paga un boleto para entretenerla y sonreír, y que de pronto vea al artista cargando sus problemas personales. Ese es un lema que tenemos en el escenario: ‘el show debe continuar’”, señaló.

“Es admirable la fortaleza que ha mostrado Irina Baeva porque no ha estado fácil, la vemos erguida, valiente y estoica”, sentenció.

Irina Baeva habría querido “huir” tras polémica ruptura porque se sentía asustada

Luego de su polémica ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva admitió a la revista ¡HOLA! Américas haber sentido la necesidad de ‘salir corriendo’.

“Ganas de huir no me faltan, pero no me iré (…) Soy una mujer que está en proceso de transformación... a lo mejor en estos momentos me siento una mujer chiquita, asustada, un poco desorientada, sin saber hacia dónde ir, con muchas dudas, pero siempre con mucha confianza”, aseveró a la publicación el 23 de julio.

Finalmente, reconoció que así como salió adelante cuando llegó a México, lo volvería a hacer luego de terminar su relación de cinco años con Gabriel Soto.

“Así como cuando llegué hace 13 años aquí (México), lo sabré resolver. El universo conspira para los soñadores”, concluyó.

Video No sabía que la iban a cortar: Irina Baeva y Gabriel Soto enfrentados por su separación
