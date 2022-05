Irán Castillo tuvo complicaciones en su parto en casa: el corazón de su bebé causó alarma

Además de no dilatar, el estado de su bebé preocupaba a la doctora. Irán narró que la frecuencia cardiaca de su hijo no era estable. Cada vez que le ponían el Doppler en su pancita, un monitor que permite escuchar el corazón del bebé, los latidos no eran constantes: en ocasiones sonaba súper rápido y en otras muy lento.