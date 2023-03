Irán Castillo hizo reír a su bebé: las carcajadas de Demián mostraron que ya tiene un diente

Algo que quizá no muchos sepan es que la intérprete de 46 años optó por dar a luz en su hogar. Sin embargo, en medio del alumbramiento se enfrentó a una complicación: aunque pasó “muchas horas” con contracciones, no dilataba lo suficiente. Además, el ritmo cardíaco del bebé no era constante, por lo que tuvieron que contemplar la posibilidad de ir al hospital para una cesárea.