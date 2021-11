Irán Castillo reveló cómo se enteró de su embarazo y qué se siente ser mamá después de los 40

El 26 de septiembre de 2021, Irán Castillo compartió con sus seguidores la gran noticia de su compromiso y embarazo con el influencer Pepe Ramos, con quien hizo oficial su relación el 13 de marzo de 2021.

En el largo texto de su anuncio, la protagonista de S.O.S Me Estoy Enamorando ahondó principalmente en lo agradecida que estaba por todas estas nuevas aventuras que estaba por emprender junto con Ramos y su hija Irka Castillo, quien cumplió 10 años el pasado 29 de octubre de 2021.

Un mes después del anuncio de su embarazo, la actriz se sinceró un poco más sobre su embarazo.

Cargando Video... Bebé y boda en camino: Irán Castillo recibe anillo de compromiso y confirma que será mamá

Irán Castillo habló sobre su embarazo



Diez años después de vivir su primer embarazo, Irán Castillo se aventuró en un nuevo proceso de gestación que la llevará nuevamente a ser madre en el 2022, a sus próximos 45 años (la actriz cumplirá 45 el 4 de enero de 2022).

Este embarazo fue una total sorpresa para Castillo, según explicó en una reciente entrevista, en la cual también se refirió a su bebé como "niño" e "hijo" pero en ningún momento especificó si realmente está esperando un varón.

La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada. Fue una sorpresa para mi y para el papá del niño.

Cómo supo Irán Castillo que estaba embarazada



Irán Castillo no supo de inmediato que estaba embarazada. La actriz explicó que se comenzó a sentir mal, lo cual la orilló a hacerse "varios exámenes y revisiones médicas".

En un primer momento, estos análisis no arrojaron ningún diagnóstico que explicara por qué tenía tantos malestares. No obstante, "de repente" le dijeron que estaba esperando a un bebé.

Irán Castillo está "muy contenta y emocionada" con su embarazo



A pesar que el embarazo la tomó por sorpresa, Irán actualmente se encuentra “muy contenta y emocionada” por el bebé que se está gestando en su vientre.

Su emoción se traduce también en las acciones que lleva día a día. La actriz explicó que diariamente se prepara para recibir a su bebito. Sin embargo, no detalló qué acciones está llevando a cabo en esta preparación.

Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso.

Al igual que ella, su hija Irka está muy emocionada por la llegada del nuevo bebé a la familia. Su pequeña de 10 años está contando los días para poder ver la carita de su hermano menor.

Irka está muy contenta, feliz e impaciente. Ya quiere que nazca.

Cómo se siente Irán Castillo con su embarazo a los 44 años



Todos los embarazos después de los 35 años son considerados de alto riesgo, según explica el Departamento de Salud de los EEUU. No obstante, Irán advirtió que por el momento su experiencia con su embarazo a los 44 años ha sido “muy padre y tranquila”.

Castillo explicó que ha tenido algunos antojos y ciertos malestares pero que nada grave o fuera de lo común. Además no han sido impedimento para que continúe grabando la telenovela S.O.S. Me Estoy Enamorando.



De hecho, trabajar en el set embarazada ha sido una gran experiencia en la que Irán se ha sentido muy consentida y protegida por sus compañeros de trabajo.

Todo el equipo es super lindo conmigo. Me cuidan mucho. Me siento muy protegida, apapachada por todas las personas que me rodean cada día y me hacen sentir segura.