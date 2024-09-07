Hija de Irán Castillo hace su primera comunión y sorprende por lo grande que está
La actriz compartió fotografías del especial momento de su hija Irka, quien ya tiene 12 años.
Irán Castillo compartió su felicidad y orgullo al ver a su hija Irka celebrar su primera comunión este 7 de septiembre.
La actriz publicó algunas fotografías del especial momento de la ceremonia, así como del pequeño festejo que tuvieron.
"¡Felicidades hermosa! Te amamos y estamos muy orgullosos de ti. Gracias a toda la familia por tanto amor y apoyo para hacer esta comunión posible. Gracias Jesús por tu amor infinito, eterno", escribió la actriz en Instagram.
Hija de Irán Castillo sorprende por lo grande que está
Irka, la primogénita de la actriz que tuvo con Gabriel Castañeda con quien no tiene relación, tiene 12 años y sorprendió por lo grande que está, pues tiene la misma altura de la actriz.
La preadolescente usó un vestido blanco, con una diadema de flores que resaltaba de las ondas de su cabello.
En las fotografías que Irán mostró se aprecia que partieron un pastel y celebraron en una pequeña fiesta.
Irka siguió los pasos de su madre en la actuación. En agosto de 2023 debutó en la película 'Viaje todo robado'.
En abril de 2024 participó en la obra de teatro 'In The Heights Musical', proyecto con que siguió escribiendo su carrera en la actuación.
Además de Irka, Irán Castillo tiene un hijo, Demián de 2 años, a quien procreó con su actual pareja Pepe Ramos.