Irán Castillo muestra cómo se ve su hija de actriz: publica emotivo mensaje

Video Irán Castillo contó la desgarradora historia de cómo un mal diagnóstico casi le hace abortar a su bebé

Irán Castillo presumió lo orgullosa que está por la incursión de su hija Irka a la actuación. La noche de este 24 de abril, la actriz aplaudió el nuevo trabajo de su primogénita en una obra de teatro y publicó varias fotografías de la adolescente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de telenovelas dejó ver cómo se ve su hija de 12 años arriba de los escenarios. Irka, quien lució varios cambios de vestuario durante la puesta en escena, recibió emotivas palabras de su famosa mamá.

Irán Castillo recalcó la gran admiración que siente por su primogénita, quien a su corta edad hace gala de su inigualable talento.

“Mi reina hermosa, eres tan talentosa. Te admiro y estoy muy orgullosa de ti. Qué bello verte brillar. Muchas felicidades por estas funciones que estuvieron increíbles. A todos les salió increíble. Te amo con todo mi corazón”, expresó la actriz en la descripción de la publicación.



La publicación de la también cantante provocó que sus seguidores llenaran de mensajes a su hija, señalando que se veía "muy grande" y que a sus 12 años luce idéntica a su famosa mamá, quien le heredó su gusto por los escenarios.

Famosos como Matías Novoa, Dulce María, Jorge Trejo y Leo Herrera también aplaudieron los primeros pasos de Irka en el espectáculo, sumándose a los miles de ‘Me gusta’ que consiguió el posteo.

“Está hermosísima, super grande y mega talentosa. Salúdamela plis y felicítala muchísimo de mi parte”, escribió la actriz Luz Edith Rojas.

Irán Castillo presume el talento de su hija como actriz Imagen Instagram Irán Castillo



El debut de la hija de Irán Castillo como actriz fue en agosto de 2023, cuando formó parte de la película ‘Viaje todo robado’.

En aquella ocasión, la protagonista de telenovelas hizo público el logro de su primogénita, señalando que se sentía plena y contenta al ver que estaba cumpliendo sus sueños.

“Ayer en la premier de “Viaje todo robado”. Los felicito con todo mi corazón…Me encantó, qué buena peli. Me divertí mucho. Excelente dirección y trabajo de todos. Irka me siento tan orgullosa y feliz por ti mi reina. Lo hiciste tan natural y bonito. Te amo”, mencionó hace casi un año.

Irán Castillo habló del papá de su hija

Irán Castillo se convirtió en mamá hace 12 años y desde ese momento hizo público que llevaría esa etapa de su vida en solitario ante la ausencia del papá de la menor.

Conforme pasaron los años, la actriz rehizo su vida con Pepe Ramos, con quien tuvo a su segundo hijo Demián y aunque ha sido muy hermética sobre la identidad del padre biológico de su hija, en noviembre de 2022 rompió el silencio.

Habló sobre el progenitor de Irka en entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde afirmó que n o le guarda rencor y que le está eternamente agradecida porque gracias a él tiene a la nena a su lado.

“Yo no quiero juzgarlo, porque cada quien tiene su historia, él estaba más chiquito, es una persona mucho más chica que yo, entonces, también es entendible, a lo mejor tenía mucha confusión en ese momento… Es el papá de mi hija y siempre lo voy a respetar mucho y a querer mucho, porque gracias a él tengo a mi nena que amo con todo mi corazón”.

Pese a que actualmente Irka tiene cero contacto con su padre, Irán Castillo señaló que no siempre fue así y que cuando su hija tenía cinco años, ella buscó un acercamiento entre ellos, pero que un año después él se alejó.