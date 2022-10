Tras pedir oraciones, Ingrid Martz contó de qué operaron a su hija de 3 años

La protagonista de ‘Zacatillo, un lugar en tu corazón’ (que puedes ver gratis en ViX) constantemente comparte en Instagram adorables momentos con Martina, su hija que con tan sólo 3 años ya es una mini fashionista.

Sin embargo, no siempre las vivencias con su pequeña son alegrías sin preocupaciones. En este sentido, recientemente Ingrid y su esposo Rodrigo Luque vivieron momentos de estrés por una operación a la que fue sometida Martina.

Ingrid Martz explicó de qué operaron a su hija Martina



El 12 de octubre de 2022, la actriz de 'Pablo y Andrea' alarmó a sus seguidores de Instagram al comentarles que su hija iba a tener una operación.

Martz también aprovechó para pedir que oraran por su pequeña y señaló que pronto iba a “contar con calma” que le pasó a Martina.

“Les voy a pedir con todo mi corazón que en un ratito piensen en ella. Los que sean creyentes hagan una oración por ella, le prendan una velita. Ustedes saben que como papás estas cosas nos estresan, nos preocupan. Aunque estoy tranquila, una cirugía siempre es una cirugía, por eso les pido todo su amor y cariño”



Horas más tarde agradeció la ola de mensajes de amor que recibió por su pequeña y advirtió que había salido bien de la cirugía. Sin embargo, fue hasta el 13 de octubre que Ingrid explicó por qué operaron a su hija.

Martz aclaró que en realidad se trataba de un procedimiento fácil y rápido, pero aún así experimentó gran preocupación.

“El estrés y preocupación que tenía yo ayer era por la anestesia general, obviamente, y por esta separación de que se tiene que ir sin ti [al quirófano]”.



A Martina le quitaron sus adenoides, unos parches de tejido ubicados detrás de la nariz que son parte del sistema linfático y ayudan a atrapar los gérmenes y bacterias que entran por la boca y nariz.

En el caso de la hija de Martz, sus adenoides no eran del tamaño normal, lo cual ocasionaba una serie de complicaciones en su salud.

“Las adenoides de Martina eran muy grandes, entonces, cuando a ella le daba gripa se le quedaba todo el moco acumulado ahí. Ese moco fue tapando todos los conductos que también están ligados a los oídos”.



Estas complicaciones tenían dos repercusiones significativas en la salud de Martina. La primera era que una gripa sencilla, que podría durarle unos cuantos días, se agravaba a una infección. En algunos casos, Martina llegaba a tener fiebres de más de 40°. La segunda estaba relacionada con sus oídos.

“Ella no escuchaba claramente, sino como que estuviera bajo del agua. Entonces, al quitarle las adenoides y ponerle unos tubitos en los oídos para drenar todo esto, ella va a empezar a escuchar mucho mejor y ya no se le va a acumular el moco”.

¿Cómo está la hija de Ingrid Martz tras su cirugía?



La actriz de 'El juego de la vida' contó que afortunadamente todo salió bien en la cirugía y su pequeña fue dada de alta el mismo día de la operación. Tras dormir en casa, Martina lleva una buena recuperación.

“Se despertó bastante bien. No ha tenido temperatura. Yo creo que no se ha sentido mal. Mas bien se despertó como muy sensible, muy chipil. No quería separarse de mí”.