Ingrid Martz aparece con el rostro y cuerpo lleno de tatuajes: así luce
La actriz compartió una fotografía mostrando la que sería su nueva apariencia. Los tatuajes que lleva en su rostro y en gran parte de uno de sus brazos podrían tratarse solo de la caracterización de un personaje.
Ingrid Martz sorprendió con aparente nueva imagen. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que aparece con el rostro y cuerpo cubiertos de tatuajes.
La imagen, en la que luce muy diferente, la intérprete de 44 años la acompañó de un breve texto, dejando entrever que su nueva apariencia podría tratarse de la caracterización de un personaje.
“Arrancando el día, grabando #tucrees”, escribió el pasado 7 de mayo.
La imagen muestra a la actriz luciendo el tatuaje de una cruz y una gota en el rostro, mientras que en ambos brazos lleva distintos dibujos, destacando un enorme dragón.
¿Los tatuajes de Ingrid Martz son reales?
Aunque Ingrid Martz no aclaró si los tatuajes son reales, todo parece indicar que se trata de la caracterización de un personaje para la serie ‘¿Tú crees?’ (que puedes ver en ViX), donde interpreta el papel de ‘Irina’.
En una publicación reciente, la actriz compartió una fotografía junto al elenco de la serie, evidenciando que había regresado a su look anterior.
“Hoy tocó grabar con un mujerón, primera actriz y un ser maravilloso, la señora Susana Alexander”, sentenció, dejando al descubierto que se encuentra inmersa en las grabaciones de la tercera temporada de la serie protagonizada Daniela Luján y Ricardo Margaleff.