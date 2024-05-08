Ingrid Martz

Ingrid Martz aparece con el rostro y cuerpo lleno de tatuajes: así luce

La actriz compartió una fotografía mostrando la que sería su nueva apariencia. Los tatuajes que lleva en su rostro y en gran parte de uno de sus brazos podrían tratarse solo de la caracterización de un personaje.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ingrid Martz cuenta que acababa de recibir su departamento en Acapulco: "Perdí todos mis ahorros"

Ingrid Martz sorprendió con aparente nueva imagen. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que aparece con el rostro y cuerpo cubiertos de tatuajes.

La imagen, en la que luce muy diferente, la intérprete de 44 años la acompañó de un breve texto, dejando entrever que su nueva apariencia podría tratarse de la caracterización de un personaje.

PUBLICIDAD

“Arrancando el día, grabando #tucrees”, escribió el pasado 7 de mayo.

Así se ve Ingrid Martz con el rostro y gran parte del cuerpo cubierto de tatuajes.
Así se ve Ingrid Martz con el rostro y gran parte del cuerpo cubierto de tatuajes.
Imagen Ingrid Martz / Instagram

Más sobre Ingrid Martz

Ingrid Martz cuenta que acababa de recibir su departamento en Acapulco: "Perdí todos mis ahorros"
2:01

Ingrid Martz cuenta que acababa de recibir su departamento en Acapulco: "Perdí todos mis ahorros"

Univision Famosos
Tras pedir oraciones, Ingrid Martz contó de qué operaron a su hija de 3 años
3 mins

Tras pedir oraciones, Ingrid Martz contó de qué operaron a su hija de 3 años

Univision Famosos
A 17 años de ‘Pablo y Andrea’, así ha cambiado su elenco: Danna Paola no fue la única exitosa
5 mins

A 17 años de ‘Pablo y Andrea’, así ha cambiado su elenco: Danna Paola no fue la única exitosa

Univision Famosos
La hija de Ingrid Martz ya casi cumple 3 años y es una mini fashionista: así ha crecido Martina
26 fotos

La hija de Ingrid Martz ya casi cumple 3 años y es una mini fashionista: así ha crecido Martina

Univision Famosos
Ingrid Martz reaparece tras varios días "desaparecida" por el dolor de la muerte de su primera "hija"
1:40

Ingrid Martz reaparece tras varios días "desaparecida" por el dolor de la muerte de su primera "hija"

Univision Famosos
“Maldito susto”: Ingrid Martz vive momentos de angustia al ver cómo “casi le cae encima” una cuatrimoto a su hija
2:10

“Maldito susto”: Ingrid Martz vive momentos de angustia al ver cómo “casi le cae encima” una cuatrimoto a su hija

Univision Famosos
Ingrid Martz llora al pensar que pronto se separará de su hija Martina
2:21

Ingrid Martz llora al pensar que pronto se separará de su hija Martina

Univision Famosos
Se le rompen dos dientes a la hija de Ingrid Martz tras sufrir una caída
1:44

Se le rompen dos dientes a la hija de Ingrid Martz tras sufrir una caída

Univision Famosos
Con un mini mural, la mamá de Ingrid Martz cautivó a Martina más que con cualquier juguete
1:32

Con un mini mural, la mamá de Ingrid Martz cautivó a Martina más que con cualquier juguete

Univision Famosos
Una distracción de segundos le costó un fuerte susto a Ingrid Martz con su bebé
2:25

Una distracción de segundos le costó un fuerte susto a Ingrid Martz con su bebé

Univision Famosos


La imagen muestra a la actriz luciendo el tatuaje de una cruz y una gota en el rostro, mientras que en ambos brazos lleva distintos dibujos, destacando un enorme dragón.

¿Los tatuajes de Ingrid Martz son reales?

Aunque Ingrid Martz no aclaró si los tatuajes son reales, todo parece indicar que se trata de la caracterización de un personaje para la serie ‘¿Tú crees?’ (que puedes ver en ViX), donde interpreta el papel de ‘Irina’.

En una publicación reciente, la actriz compartió una fotografía junto al elenco de la serie, evidenciando que había regresado a su look anterior.

Ingrid Martz en las grabaciones de la tercera temporada de la serie '¿Tú crees?'.
Ingrid Martz en las grabaciones de la tercera temporada de la serie '¿Tú crees?'.
Imagen Ingrid Martz / Instagram


“Hoy tocó grabar con un mujerón, primera actriz y un ser maravilloso, la señora Susana Alexander”, sentenció, dejando al descubierto que se encuentra inmersa en las grabaciones de la tercera temporada de la serie protagonizada Daniela Luján y Ricardo Margaleff.


Relacionados:
Ingrid MartzFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD