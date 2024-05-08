Ingrid Martz aparece con el rostro y cuerpo lleno de tatuajes: así luce

Video Ingrid Martz cuenta que acababa de recibir su departamento en Acapulco: "Perdí todos mis ahorros"

Ingrid Martz sorprendió con aparente nueva imagen. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que aparece con el rostro y cuerpo cubiertos de tatuajes.

La imagen, en la que luce muy diferente, la intérprete de 44 años la acompañó de un breve texto, dejando entrever que su nueva apariencia podría tratarse de la caracterización de un personaje.

PUBLICIDAD

“Arrancando el día, grabando #tucrees”, escribió el pasado 7 de mayo.

Así se ve Ingrid Martz con el rostro y gran parte del cuerpo cubierto de tatuajes. Imagen Ingrid Martz / Instagram



La imagen muestra a la actriz luciendo el tatuaje de una cruz y una gota en el rostro, mientras que en ambos brazos lleva distintos dibujos, destacando un enorme dragón.

¿Los tatuajes de Ingrid Martz son reales?

Aunque Ingrid Martz no aclaró si los tatuajes son reales, todo parece indicar que se trata de la caracterización de un personaje para la serie ‘¿Tú crees?’ (que puedes ver en ViX), donde interpreta el papel de ‘Irina’.

En una publicación reciente, la actriz compartió una fotografía junto al elenco de la serie, evidenciando que había regresado a su look anterior.

Ingrid Martz en las grabaciones de la tercera temporada de la serie '¿Tú crees?'. Imagen Ingrid Martz / Instagram



“Hoy tocó grabar con un mujerón, primera actriz y un ser maravilloso, la señora Susana Alexander”, sentenció, dejando al descubierto que se encuentra inmersa en las grabaciones de la tercera temporada de la serie protagonizada Daniela Luján y Ricardo Margaleff.