Ingrid Coronado se ríe y revela por qué Fer del Solar no pudo donar su departamento a Anna Ferro

Ingrid Coronado desmintió que Fernando del Solar haya donado en vida su departamento en Cuernavaca a su viuda, como lo afirmó recientemente Mariana Gutiérrez, abogada de Anna Ferro.

Ingrid Coronado dice por qué Fernando del Solar no podía donar su departamento

Mariana Gutiérrez, abogada de Anna Ferro, dijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante que Fernando del Solar se había encargado de amparar a su entonces esposa Anna Ferro a través de una donación legal del departamento en el que vivían en Cuernavaca.

A casi dos años del fallecimiento del conductor argentino, Ingrid Coronado y Anna Ferro enfrentan un proceso legal para deliberar quién es el dueño de la propiedad.

La presentadora sostiene que el departamento fue comprado por ella y su expareja e incluido en un fideicomiso a nombre de sus dos hijos en común, Luciano y Paolo, de 16 y 13 años, respectivamente.

Razón por la que, aclara, Fernando del Solar no habría podido donar la propiedad porque en realidad no le pertenecía, pues está a nombre del fideicomiso.

“Pues un departamento de un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo”, dijo a Ventaneando el pasado 13 de marzo tras una expresión de sorpresa y risas, lamentando que “es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero”.

De acuerdo con Ingrid Coronado, sus abogados aseguran que van “caminando” en el proceso legal detrás del departamento.

Ingrid Coronado revela cómo esta situación afecta a sus hijos

Coronado, de 49 años, destacó que una de las cosas que más le afectan sobre esta situación es no poder tener el control de la información que les llega a sus hijos.

"Una situación de mis hijos que me hizo darme cuenta que, aunque yo intente ser una buena mamá y acompañarlos en todos sus procesos, hay situaciones externas, ajenas a mí que probablemente los lastimen y yo no pueda hacer nada con eso", declaró.