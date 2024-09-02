Hijos de famosos

Actriz de Atrévete a Soñar revela el sexo de su bebé arcoíris: publica tiernas imágenes

Ilean Almaguer y Lucas Velásquez se convertirán en papás por primera vez, luego de 15 años juntos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Famosas que tuvieron un bebé arcoíris: la vida les sonrió de nuevo

A casi dos semanas de anunciar que se convertirán en papás por primera vez, luego de 15 años juntos, Ilean Almaguer y Lucas Velásquez revelaron el sexo de su bebé arcoíris.

La actriz de la telenovela Atrévete a Soñar compartió la noche del 1 de septiembre un video con las primeras imágenes de su bebé, en las que también destapó si se trataba de un niño o una niña.

“¡Soy un… niño!”, escribió la intérprete de 35 años junto a un corazón azul y un emoji con corazones alrededor.

Así reveló la actriz el sexo de su bebé.
Así reveló la actriz el sexo de su bebé.
Imagen Ilean Almaguer / Instagram


Además de revelar el sexo de su bebé arcoíris, Ilean Almaguer mostró como pocas veces su pancita de embarazo, misma en la que se encontraba pintado un corazón azul haciendo referencia a que se convertiría en mamá de un varón. Asimismo, presumió las primeras ecografías de su pequeño.

La actriz ya habría elegido el nombre de su bebé arcoíris

Aunque Ilean Almaguer no dio más detalles sobre el bebé que viene en camino, Roberto Carlo, uno de sus compañeros en la telenovela Atrévete a Soñar, ventiló que ya sabe cómo se llamará el pequeño. Incluso, 'amenazó' a la actriz con destapar su nombre.

"Wujuuuuu…. 1000 likes y les revelo el nombre!!! Broma! No lo diré nunca hasta que sea revelado por Ilean y Lucas", escribió en Instagram.

La actriz ya habría elegido el nombre de su bebé arcoíris.
La actriz ya habría elegido el nombre de su bebé arcoíris.
Imagen Ilean Almaguer / Instagram


La actriz reaccionó al comentario de su amigo con un 'Me Gusta', con el que habría dado a entender que ya eligió el nombre de su primer bebé.

El bebé arcoíris de los actores de Atrévete a Soñar

El 22 de agosto, Ilean Almaguer anunció su embarazo en Instagram. La actriz compartió en su publicación que sería mamá exactamente un año después de sufrir la pérdida de un pequeño, proceso del que prometió hablar más adelante.

"Como algunos de ustedes saben, el año pasado perdí un bebé, hace justo un año. No he hablado mucho del tema pero ya habrá tiempo de platicarlo”, declaró la actriz, quien entonces se encontraba en su semana 22 de gestación.

La actriz Ilean Almaguer anunció su embarazo en Instagram.
La actriz Ilean Almaguer anunció su embarazo en Instagram.
Imagen Ilean Almaguer / Instagram


El bebé que espera Ilean Almaguer es fruto de su matrimonio con el actor Lucas Velásquez, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar en 2009.

¿Qué es un bebé arcoíris?

De acuerdo con la clínica Panama Fertility, un bebé arcoíris es considerado un milagro, ya que previamente los papás pasaron por difíciles situaciones, las cuales pueden ser desde abortos, muertes durante el parto e incluso, duros tratamientos de fertilidad.

“Para algunos padres, un bebé arcoíris es nada menos que un milagro. Hay padres que solo obtienen su bebé milagroso después de años de tratamiento de fertilidad y más de una pérdida desgarradora en el camino”, refieren.

