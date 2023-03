Famosos lamentan la muerte de Ignacio López Tarso: "Viaja querido maestro a la inmortalidad"

Ana Brenda Contreras compartió el gran cariño que le tenía al primer actor, quien fue su abuelo en la telenovela 'Corazón indomable': "Uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida fue compartir con él y conservarlo. Nuestras pláticas, las risas… observarlo y aprenderle tanto. Tan fuerte e imparable que a veces pensé nos iríamos todos antes. Me hubiese encantado celebrarle como se tenía planeado en Bellas Artes… como lo merecía, en vida. Pero su legado y el cariño que deja en todos nosotros lo hace inmortal. Estoy triste y me siento contenta que vivió tanto. Se nos fue un gigante. Vuelta alto mi 'welito'. Gracias maestro. Te abrazo fuerte Lulú".