Muere Ignacio López Tarso a los 98 años tras estar varios días hospitalizado

Al mediodía de este sábado 11 de marzo Aranda reportó que su progenitor continuaba en terapia intermedia: " Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semiinconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm", publicó diario Milenio.