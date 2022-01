Con un conmovedor mensaje Humberto Zurita recordó a Christian Bach a casi 3 años de su muerte

La primera vez que Humberto Zurita vio a la actriz argentina Christian Bach fue en una revista, en donde le quedó claro que era guapísima, según explicó al programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Posteriormente, compartieron pantalla en la telenovela ‘Soledad’ en donde dio inicio su amistad, la cual evolucionó a un hermoso romance que los llevó al altar el 3 de febrero de 1986.

Durante 33 años, la pareja disfrutó de su amor, de sus dos hijos, los actores Sebastián y Emiliano Zurita, de protagonizar varias novelas juntos y muchos momentos que hoy no sólo están guardados en el corazón de Humberto, sino que también le permiten sonreír cada vez que piensa en ellos.

Humberto Zurita le dedicó un hermoso mensaje a Christian Bach



Un mes antes del tercer aniversario luctuoso de su esposa, Humberto Zurita la recordó con un profundo amor.

“Christian, ya pasaron tres años de tu partida y hoy tengo una gran sonrisa en mi cara, tengo tu amor en mis ojos, paz en mi corazón”.



El actor de ‘De pura sangre’ dejó en claro que a pesar que Christian ya no se encuentra en este plano físico, su presencia sigue latente.

“Estás en todos mis sueños; cuando cierro mis ojos y te imagino, se dibuja una gran sonrisa en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos. ¡Es increíble que sigas siendo vida para mi!”

Humberto también aprovechó para pedirle que lo continuará acompañando en esta vida, que siguiera siendo su luz y pudiera disfrutar, desde donde se encuentre, los logros y anhelos de sus hijos.

“Sigue iluminando mis días, para que cada mañana, al despertar, la vida me permita que en cada respiro te lleve a mi boca para aprender a decir tu nombre cargado de orgullo; que mi corazón derrame el amor con el que marcaste mi vida y lo pueda compartir con cada ser vivo en la tierra. La Vida sin amor no tiene sentido.”

El actor explicó por qué celebró el tercer aniversario luctuoso de su esposa un mes antes



Después de dedicarle bellas palabras a su esposa, Humberto Zurita advirtió que una amiga le recordó que es enero, y no febrero, mes en el que su Bach falleció. El actor expresó que esta antelación en el mensaje a su esposa se debió que “se perdió en el tiempo”.

En años anteriores, el actor hizo con anticipación la búsqueda de fotos y la redacción del mensaje para conmemorar el aniversario luctuoso de Christian y esta vez no fue la excepción.

Sin embargo, pensar tan profundamente en ella provocó que se anticipara a dedicarle este mensaje un mes antes.

“Solo pensé en ti y me doy cuenta que el tiempo para ti ya no es el mismo, así que pedirte estar conmigo hoy es algo muy especial que me hace ver que siempre estás en mi alma y en mi corazón… Te amo”.

Humberto Zurita y los mensajes para Christian Bach tras su muerte



Tras alejarse de la vida pública en 2015, algo que ocasionó que durante mucho tiempo existieran r umores sobre una fuerte enfermedad que la azotaba, Christian Bach dejó de tener presencia en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, después de su muerte, gracias a Humberto Zurita, Christian Bach se mantiene latente en sus redes sociales. El actor ha publicado múltiples fotos y mensajes para su esposa en fechas especiales como su cumpleaños, el 10 de mayo y sus aniversarios luctuosos.

Por ejemplo, el 9 de mayo de 2021, fecha en la que Bach hubiera cumplido 62 años, el actor derrochó halagos por su esposa, a quien calificó como “una mujer, llena de virtudes y sabiduría. Hermosa y radiante… empoderada: generosa; llena de valores y virtudes…”



Al día siguiente, 10 de mayo de 2021, Día de las Madres en varios países de Latinoamérica, Humberto también derramó miel por Bach.

En su mensaje detalló que en estas fechas procuraba sorprenderla con bellos regalos que le demostraran lo importante que era para él y sus hijos.

En el segundo aniversario luctuoso de la actriz, Zurita le dedicó una bella prosa y agregó un fragmento de una canción de los Beatles.



Un año antes, en el primer 26 de febrero sin Christian, Humberto expresó que su esposa siempre vivirá en su corazón y memoria.

“Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos”, escribió.

Asimismo, hizo alabó los logros de Bach desde ser actriz, bailarina y abogada, hasta ser una amorosa madre.

Con cada uno de estos mensajes, así como varios más que ha publicado Zurita en su perfil, el actor reitera constantemente el amor eterno que siente por Christian Bach.