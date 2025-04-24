Hugo Catalán

Hugo Catalán se compromete mientras su ex, Claudia Martín, presume romance con actor menor que ella

Hugo Catalán y Karenina Ivancovic se comprometieron en un emblemático lugar de Nueva York. El acontecimiento se dio tres meses después de que Claudia Martín confirmara su romance con Carlos Saíd.

Univision picture
Por:Univision
Video Claudia Martín causa revuelo cantando y bailando la canción de Shakira: “Te creíste que me heriste”

Hugo Catalán ha dado un paso importante en su vida personal al comprometerse con la actriz argentina Karenina Ivancovic, a menos de un año de su ruptura con la actriz Claudia Martín, quien en enero confirmó su noviazgo con el actor Carlos Said, que es 9 años menor que ella.

La noticia la compartieron el 23 de abril a través de sus redes sociales, donde mostraron imágenes del romántico momento en Central Park, emblemático lugar de Nueva York.

"Con vos siempre", escribió el actor de 43 años en la fotografía donde la argentina muestra el anillo de compromiso.

La pareja también compartió una fotografía de sus manos en lo que aparenta una romántica cena en un restaurante de Manhattan, en en la cual se puede apreciar la argolla.

Hugo Catalán y Karenina Ivancovic se comprometieron en Nueva York.
Imagen Hugo Catalán/Instagram

Hugo Catalán y Karenina Ivancovic: su historia de amor

La pareja se conoció poco después de que el actor terminara su relación con la actriz Claudia Martín, ruptura que hicieron pública en mayo de 2024.

Fue hasta diciembre que Hugo y Karenina comenzaron a mostrar momentos de su relación en redes, haciendo oficial su noviazgo de manera pública.

¿Quién es Karenina Ivancovic?

Además de ser actriz, Karenina también es sonoterapeuta y trabaja en Just Breathe Soundhealing, según reporta la revista TVNotas.

En la actuación, la argentina ha participado en proyectos como 'Missing bride', 'Un día cualquiera' y 'Lo que callamos las mujeres'.

Claudia Martín y su romance con joven actor

Mientras Hugo Catalán disfruta de su compromiso con su novia, Claudia Martín, de 35 años, hace lo mismo al darse una nueva oportunidad en el amor con Carlos Said, quien tiene 26 y fue su compañero en la telenovela 'Juegos de amor y poder', donde se encendió la chispa.

Fue en enero de 2025 cuando la actriz dio sus primeras declaraciones al respecto: "Estoy muy contenta", dijo a la cámara del programa Hoy.

"Estamos muy felices los dos, compartimos unas fotos", contó en otra entrevista al reportero Edén Dorantes. "Creo que vinimos a este mundo a ser felices, sin dañar a los demás, y yo siempre voy a buscar mi propia felicidad", sentenció.

Desde entonces, la pareja se deja ver en redes sociales o en algunos eventos públicos.

Carlos Said y Claudia Martín hacen su debut como pareja en su primer evento público
Imagen Instagram @claudia3martin
