Aracely Arámbula

¿Aracely Arámbula está enferma?: toma drástica decisión por “recomendación médica”

La actriz dio a conocer que ya no formará parte de un importante proyecto laboral. Quien fuera su productor reveló la importante razón.

Dayana Alvino
Video Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

La salud de Aracely Arámbula causó inquietud luego de que revelara la importante elección que tomó con relación a su carrera profesional.

La tarde de este 5 de marzo, la actriz dio a conocer que ya no será la protagonista de la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’ para su nueva temporada.

Ella afirmó, en un comunicado, que deja la obra de teatro “debido a compromisos laborales” y aseveró que “ha sido un honor ser parte de este gran proyecto”, el cual tiene todo su “cariño”.

De acuerdo con TVyNovelas, ante la abrupta partida de ‘La Chule’ “las especulaciones y preocupaciones no se hicieron esperar”.

¿Aracely Arámbula está enferma?

A horas de que Aracely Arámbula realizara su anuncio, el productor de ‘Perfume de Gardenia’, Omar Suárez, explicó qué sucedió.

“Su salida temporal del escenario se debe a una recomendación médica, ya que su doctor le ha indicado que durante las próximas semanas deberá evitar bailar, debido a una lesión que ha presentado en la rodilla”, indicó en un escrito.

“Por lo anterior, esta decisión responde únicamente al cuidado de su salud y no representa un abandono definitivo del proyecto”, añadió.

Se manifestó que esperan que “pronto” la ex de Luis Miguel “pueda reincorporarse plenamente a sus actividades”.

“Interpretó magistralmente el personaje de ‘Gardenia’ y dejó una huella muy importante dentro de esta producción”, destacaron.

Al momento, Aracely no se ha pronunciado al respecto de su problema en la rodilla, por lo que se desconoce si se someterá a un tratamiento.

Aracely ArámbulaMamás famosas

