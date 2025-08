Yahir acaba con rumores y dice esto sobre presunto romance con Carlos Rivera

Yahir explota ante rumores sobre Carlos Rivera

“No, no, no, a mí me vale ma**es y que hablen lo que quieran”, aseguró el también actor.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá. Ya sabes lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él la verdad”.