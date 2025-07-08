Sergio Sendel

Hijo de Sergio Sendel anuncia su regreso a las telenovelas: ventila reacción de su famoso padre

Graco Sendel fue captado en la presentación a prensa de Doménica Montero. El actor, de 27 años, formará parte de la nueva telenovela del productor Carlos Bardasano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hijo de Sergio Sendel se rompe el diente: el actor hace malabares para pegárselo

Los hijos de Sergio Sendel parecen estar siguiendo sus pasos en la actuación. Graco, uno de los mellizos del actor, está por regresar a las telenovelas junto a Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

El proyecto que tanto le emociona al actor, de 27 años, es el de ‘Doménica Montero’, la nueva telenovela de TelevisaUnivision, producida por Carlos Bardasano.

PUBLICIDAD

“Yo tenía muchas ganas de hacer una novela, aquí estamos, se dio”, expresó al canal de Youtube, ‘Al punto noticias’, de Román Alonso el 4 de julio.

Más sobre Sergio Sendel

Hijo de Sergio Sendel tiene 27 años y también es actor: su papá reacciona ante regreso a la TV
0:59

Hijo de Sergio Sendel tiene 27 años y también es actor: su papá reacciona ante regreso a la TV

Univision Famosos
Hija melliza de Sergio Sendel actúa en Amanecer: así luce la actriz
2 mins

Hija melliza de Sergio Sendel actúa en Amanecer: así luce la actriz

Univision Famosos
Critican a hijo de Sergio Sendel por no tener los mismos logros que su padre a su edad
1:22

Critican a hijo de Sergio Sendel por no tener los mismos logros que su padre a su edad

Univision Famosos
Hijo de Sergio Sendel reacciona a las comparaciones con su padre, ¿le molestan?
1:09

Hijo de Sergio Sendel reacciona a las comparaciones con su padre, ¿le molestan?

Univision Famosos
¿Sergio Sendel se retira de las telenovelas para convertirse en cantante de mariachi? Reveló sus planes
2 mins

¿Sergio Sendel se retira de las telenovelas para convertirse en cantante de mariachi? Reveló sus planes

Univision Famosos
Hijo de Sergio Sendel muestra su transformación física: de cara "de tamal" a todo un galán
1:02

Hijo de Sergio Sendel muestra su transformación física: de cara "de tamal" a todo un galán

Univision Famosos
Los hijos de Sergio Sendel son igualitos a él y siguen sus pasos
3:01

Los hijos de Sergio Sendel son igualitos a él y siguen sus pasos

Univision Famosos
Sergio Sendel reaparece junto a sus hijos y sorprenden con su parecido, ¡son igualitos a él!
0:48

Sergio Sendel reaparece junto a sus hijos y sorprenden con su parecido, ¡son igualitos a él!

Univision Famosos
Hijo de Sergio Sendel se rompe el diente: el actor hace malabares para pegárselo
0:39

Hijo de Sergio Sendel se rompe el diente: el actor hace malabares para pegárselo

Univision Famosos
Sergio Sendel tiene dos hijos, son actores de telenovelas e idénticos a él
2 mins

Sergio Sendel tiene dos hijos, son actores de telenovelas e idénticos a él

Univision Famosos

“Me siento agradecido, esa sería la palabra indicada: agradecido con Dios, con el señor Carlos Bardasano y a darle. En mi casa todos estamos muy contentos y muy emocionados”, subrayó y destacó que, al igual que él, su hermana Valeria también acaba de regresar a las telenovelas.

“Mi hermana está ahorita por estrenar Amanecer y yo empezando con este proyecto”, dijo.

Graco llama la atención por su parecido con el actor y por seguir sus pasos en la actuación.
Graco llama la atención por su parecido con el actor y por seguir sus pasos en la actuación.
Imagen Sergio Sendel / Instagram

La reacción de Sergio Sendel al saber que su hijo regresa a las telenovelas

Sin dar detalles sobre el personaje que interpretará en Doménica Montero, la nueva versión de La Dueña, Graco ventiló cómo reaccionó Sergio Sendel al saber de su regreso a los melodramas.

“(Está) superemocionado mi papá. Cuando yo me quedé con el personaje, mi papá no estaba en México, así que le platiqué a mi mamá. Yo quería esperarme a que mi papá llegara a México para decírselo, pero se lo dije por videollamada y (se puso) feliz, feliz”, precisó.

Su debut en telenovelas

En 2022, Graco Sendel hizo su debut como actor en la telenovela Mi camino es amarte. En este melodrama, protagonizado por Susana González y Gabriel Soto, el joven intérprete dio vida a ‘Tony’, personaje para el que tuvo que cambiar de look.

Además de su incursión a los melodramas, Graco Sendel también es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas.

Relacionados:
Sergio SendelHijos de famososTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD