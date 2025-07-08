Hijo de Sergio Sendel anuncia su regreso a las telenovelas: ventila reacción de su famoso padre

Video Hijo de Sergio Sendel se rompe el diente: el actor hace malabares para pegárselo

Los hijos de Sergio Sendel parecen estar siguiendo sus pasos en la actuación. Graco, uno de los mellizos del actor, está por regresar a las telenovelas junto a Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

El proyecto que tanto le emociona al actor, de 27 años, es el de ‘Doménica Montero’, la nueva telenovela de TelevisaUnivision, producida por Carlos Bardasano.

“Yo tenía muchas ganas de hacer una novela, aquí estamos, se dio”, expresó al canal de Youtube, ‘Al punto noticias’, de Román Alonso el 4 de julio.

“Me siento agradecido, esa sería la palabra indicada: agradecido con Dios, con el señor Carlos Bardasano y a darle. En mi casa todos estamos muy contentos y muy emocionados”, subrayó y destacó que, al igual que él, su hermana Valeria también acaba de regresar a las telenovelas.

“Mi hermana está ahorita por estrenar Amanecer y yo empezando con este proyecto”, dijo.

Graco llama la atención por su parecido con el actor y por seguir sus pasos en la actuación. Imagen Sergio Sendel / Instagram

La reacción de Sergio Sendel al saber que su hijo regresa a las telenovelas

Sin dar detalles sobre el personaje que interpretará en Doménica Montero, la nueva versión de La Dueña, Graco ventiló cómo reaccionó Sergio Sendel al saber de su regreso a los melodramas.

“(Está) superemocionado mi papá. Cuando yo me quedé con el personaje, mi papá no estaba en México, así que le platiqué a mi mamá. Yo quería esperarme a que mi papá llegara a México para decírselo, pero se lo dije por videollamada y (se puso) feliz, feliz”, precisó.

Su debut en telenovelas

En 2022, Graco Sendel hizo su debut como actor en la telenovela Mi camino es amarte. En este melodrama, protagonizado por Susana González y Gabriel Soto, el joven intérprete dio vida a ‘Tony’, personaje para el que tuvo que cambiar de look.