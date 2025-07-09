Hija melliza de Sergio Sendel actúa en Amanecer: así luce la actriz

Video Los hijos de Sergio Sendel son igualitos a él y siguen sus pasos

Valeria Santaella sigue los pasos de su famoso papá en las telenovelas. La hija melliza de Sergio Sendel forma parte del elenco de Amanecer, la nueva telenovela del productor Juan Osorio que está protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito

Así luce la hija de Sergio Sendel en Amanecer

PUBLICIDAD

La actriz, de 27 años, interpreta a ‘María de Lourdes’, la hermana menor del personaje de Ernesto Laguardia.

En el melodrama, Valeria Santaella luce el cabello amarrado en forma de coletas y, según se aprecia uno de los capítulos de la telenovela, algunos mechones de su melena son de color amarillo.

Así luce la hija de Sergio Sendel en Amanecer. Imagen TelevisaUnivision



De acuerdo con la historia de Amanecer, los personajes de Valeria Santaella y Emilio Osorio serán pareja y precisamente el capítulo dos de la telenovela narra su primer encuentro, mismo al que la hija de Sergio Sendel reaccionó en Instagram.

“Ya se conocieron Tona y Malú”, escribió al pie de una fotografía en blanco y negro, donde ambos posan para la cámara.

Así reaccionó la hija de Sergio Sendel en su reaparición en telenovelas. Imagen Valeria Santaella / Instagram

¿Quién es la hija de Sergio Sendel?

Al igual que su hermano mellizo, Graco, Valeria Santaella sigue los pasos de su papá en la actuación. Aunque su debut sucedió en 2008, en la telenovela Mañana Es Para Siempre, con Fernando Colunga, su personaje más destacado fue en Mi Fortuna Es Amarte, donde compartió créditos, por primera vez, con Sergio Sendel.

A diferencia de su hermano Graco, Valeria tomó la decisión de no usar el apellido materno de su famoso padre como parte de su nombre artístico. Sin embargo, se inclinó por usar el ‘Santaella’.

Valeria Santaella nació en mayo de 1998 y es fruto del matrimonio que Sergio Sendel sostuvo con Marcela Rodríguez, de quien se divorció en 2013 luego de 15 años de matrimonio.