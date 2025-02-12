Pequeño hijo de Naya Rivera “siente mucha culpa” por la muerte de la actriz: quiso salvarla

Video Ex de Naya Rivera rompe el silencio y explica por qué se mudó con la hermana de la fallecida actriz

A meses de que se cumplan cinco años desde la trágica muerte de Naya Rivera, su exmarido, Ryan Dorsey, reveló que el hijo que procreó con ella, Josey, carga con el remordimiento por lo sucedido.

Quien fuera la pareja de la actriz aseveró en entrevista con People, publicada este 12 de febrero, que el pequeño de 9 años ha recordado más detalles del día en el que falleció su mamá.

Hijo de Naya Rivera “siente mucha culpa”

Aquel 8 de julio de 2020, Naya Rivera llevó a su retoño a pasear a bordo de un bote alquilado por el lago Piru, en el condado de Ventura.

En un momento, el dúo descendió para nadar y luego de un rato, según declaró Ryan Dorsey en una demanda, ella notó que la embarcación estaba a la deriva.

De acuerdo con el informe oficial del incidente, la artista se ahogó después de agotarse para llevar a su niño de regreso a la nave.

Al respecto, el intérprete explicó que Josey le ha contado que esa tarde “hacía viento” y que le “preocupaba meterse al agua”, pero que “su madre le comentó: ‘¡No seas tonto!’”.

Luego de que ella lograra acercarlo a la lancha, el menor se acuerda de haber agarrado “los tanques” y tirar de sí mismo “alrededor del navío”.

“Él dice que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego ella se hundió y él no la volvió a ver”, contó la estrella.

“Me conmueve que él haya tenido que presenciar sus últimos momentos”, agregó con, puntualiza el medio, lágrimas en los ojos.

La revista igualmente especifica que Dorsey les indicó “que Josey todavía siente mucha culpa” por lo ocurrido ese miércoles.

Josey, el hijo de Naya Rivera, tenía sólo 4 años el día que su mamá murió. Imagen Naya Rivera/Ryan Dorsey/Instagram

Hijo de Naya Rivera quería salvarla

Ahondando en lo que Josey le ha compartido, Ryan Dorsey desveló que, aunque entonces él tenía solamente 4 años, quería ayudar a Naya Rivera.

“Algo que ha dicho una y otra vez es que estaba tratando de encontrar una bolsa salvavidas y que había una cuerda, pero había una araña grande en ella, y él estaba demasiado asustado para tirarla”, platicó.

“Yo le sigo asegurando: ‘Amigo, esa soga no iba a ser lo suficientemente larga’. Obviamente, eso todavía se le queda grabado en la cabeza porque piensa que podría haberla salvado”, añadió.