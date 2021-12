Selena y otras famosas que murieron muy jóvenes dejando un hueco en el corazón de sus fans

El nombre de Selena se une a la lista de personalidades que fallecieron muy jóvenes; ya sea por accidentes, asesinatos o enfermedades. Todos ellos marcaron la industria del espectáculo y siguen siendo recordados con mucho cariño.

Mariana Levy

La famosa mexicana murió de un infarto fulminante el 29 de abril de 2005.

Esto sucedió en la Ciudad de México, la actriz iba con su esposo e hijas en una camioneta, cuando un hombre se acercó a ellos con una pistola, ocasionando que el miedo de ser asaltados terminaran con la vida de la famosa.

Viridiana Alatriste

La actriz mexicana fue hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, quien murió a los 19 años, y ahora es recordada por su talento en los escenarios.

La celebridad falleció a causa de un accidente automovilístico ocurrido el 25 de octubre de 1982. Aunque hasta la fecha se desconoce la causa específica del accidente, el auto en el que viajaba la joven volcó causándole la muerte.

Paulina Lazareno

La hija de la también actriz Norma Lazareno, murió a la edad de 19 años en un trágico accidente donde su automóvil se volcó en un paso a desnivel cercano a su casa.

Años más tarde de la muerte de su hija, en una entrevista al programa 'Con un Nudo en la Garganta' reveló lo díficil que ha sido vivir sin la presencia de su hija.

"No puedo recordar nada, no sé si dormí o si comí. Sé que estuve en el velorio de mi hija, pero no recuerdo cómo fue. Sólo estaba ahí, como está un mueble. Una cosa. Yo era una cosa, un objeto, y me tenían que cambiar de lugar, acomodarme, vestirme, alimentarme".

Naya Rivera

La actriz de la serie de televisión ‘Glee’ tenía sólo 33 años cuando perdió su vida el 13 de julio del 2020.

De acuerdo a CNN en Español, la autopsia de la joven de origen puertorriqueño reveló que murió por ahogamiento, ya que se encontraba en el lago de Piru, en el condado de Ventura, al sur de California cuando desapareció.

Había alquilado un bote para navegar junto con su hijo, Josey de 4 años, horas más tarde encontraron a su pequeño dormido dentro del bote, pero de ella no había rastro. Luego de varios días de búsqueda encontraron su cuerpo.

Andrea Arruti

La actriz de doblaje mexicana murió a los 21 años el 3 de enero del año pasado a causa de una complicación respiratoria, así lo dio a conocer su familia.

La joven prestó su voz a personajes como Brigette, en ‘Phineas y Ferb’, Diamond Tiara, en ‘My Little Pony: la magia de la amistad’ y a Elsa en la cinta ‘Frozen’.

Hiromi Hayakawa

La exparticipante del programa de canto, ‘La Academia’falleció el 27 de septiembre de 2017 tras sufrir complicaciones con su embarazo, por ende su hija también perdió la vida.

Uno de sus familiares habló con Univision Entretenimiento e informó que fue “negligencia médica”.

Soraya Raquel Lamilla Cuevas

Mejor conocida como Soraya, la cantautora y productora colombiana murió a los 37 años, el 10 de mayo del 2006 en Miami, a causa de cáncer de seno.

Gilda

Myriam Alejandra Bianchi era su nombre real; la cantante argentina perdió la vida el 7 de septiembre de 1996, tras un trágico accidente en el kilómetro 129 de la Ruta 12, en la provincia de Entre Ríos. Junto con ella murieron su mamá, su hija, tres músicos de su banda y el chofer del micro en el que viajaban.

