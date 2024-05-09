Victoria Ruffo

Victoria Ruffo duda que Eugenio Derbez cumpla lo que prometió hacer cuando la vea: "¿Tendrá el valor?"

A unos meses de que la expareja dé la bienvenida a su primera nieta en común, la actriz puso en duda lo que el comediante prometió que haría cuando estuvieran por fin frente a frente.

Video ¿Suegros metiches? Paola Dalay ventila a los padres de su novio José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo puso en tela de juicio la promesa que Eugenio Derbez hizo respecto a lo que haría a la actriz cuando la volviera a ver después de años de polémica.

En medio de la expectativa que ha generado el reencuentro de la expareja luego que se dé el nacimiento de su primera nieta en común, la llamada ‘Queen de las telenovelas’ reaccionó a las declaraciones del papá de José Eduardo Derbez.

Y es que, aunque el comediante mexicano auguró que el momento del reencuentro sería algo “paranormal”, también aseguró que su reacción será acercarse y saludar de manera cordial a la mamá de su hijo.

Sin embargo, durante un reciente encuentro con la prensa, Ruffo dudó que el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ cumpla sus palaras.

"¿Tendrá el valor de hacerlo? Vamos a ver", dijo en la entrevista publicada por el show ‘De primera mano’.

Tras la polémica que generó la organización de los baby shower para su hija Tessa, con las familias de sus papás separadas, José Eduardo Derbez aseguró que probablemente el reencuentro entre sus padres suceda después del nacimiento de su bebé o en el bautizo de esta.

Victoria Ruffo dice qué quiere heredar a su nieta

La actriz se mostró emocionada y ansiosa por conocer a su primera nieta, compartiendo la fecha probable del nacimiento.

"Yo creo que, en mes y medio, algo me dijeron, es para finales de junio, principios de julio", dijo.

La estrella de telenovelas también dio santo y seña de las cosas que quiere que su nieta le herede.

"El carácter, que sea fiera, que sea canija, dicharachera, que tenga humor negro, que sea fuerte, que tenga carácter", declaró.


