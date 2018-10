Ex de Ludwika Paleta revela tener una muy fría relación con la actriz

En entrevista con Plutarco Haza saltó a la vista que no lleva una buena relación con la icónica actriz de ‘Carrusel’, pues al ser cuestionado por reporteros respecto a sí Ludwika lo había felicitado por su nuevo hijo, respondió tajante: “ No tengo ninguna relación con ella (Ludwika) y tampoco la necesito ”

Ante la sorpresa, comenzaron más cuestionamientos para el actor de 46 años, quien sin empacho dijo tener claro cómo son las relaciones con los exes, recalcando que con la madre de su hijo no hay ni siquiera una relación cordial .



Haza seguirá en la dulce espera asegura no tener aun achaques por el embarazo de su esposa. No le quita el sueño decir a los cuatro vientos que las relaciones de pareja no siempre acaban bien.