Hijo de Erika Buenfil ya conoció a su media hermana: actriz contó cómo descubrió el encuentro

“Coincide con sus hermanas por Internet. Viene la pandemia, los chicos empiezan a jugar un poco más juegos y recibo una llamada de parte del papá para decirme si mi hijo se llamaba (en los juegos en línea) ‘Príncipe azul’ o no sé qué, le gritó a Nicolás ‘¿tú te llamas así?’, me contesta ‘sí. (Ernesto) me dice ‘pregúntale si está jugando con ‘Cenicienta’, ‘(Nicolás) ¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?’, ‘sí. Me dice Ernesto ‘es que es su hermana’”, contó Erika Buenfil.