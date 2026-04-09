Hijos de famosos Hija trans de Elon Musk revela que burlas en su infancia por su peso la afectaron “muchísimo” Vivian Jenna Wilson relató cómo es que los señalamientos llegaron a mermar su autoestima hasta el punto de que se sentía “incómoda” sólo de pensar en mostrar su cuerpo siendo modelo.



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Video Ella es la famosa hija trans de Elon Musk: se quitó su apellido y lanza fuertes acusaciones contra él

Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, reveló que los comentarios que recibió siendo pequeña sobre su físico la afectaron fuertemente.

La joven de 21 años concedió una entrevista a la revista estadounidense Cosmopolitan en la que habló al respecto.

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“De niña se burlaban de mí por mi peso, pero ahora que veo las fotos… ni siquiera estaba gordita. Simplemente nací en Los Ángeles”, declaró.

“Eso nunca te abandona del todo. Me ha afectado muchísimo. Era una persona muy tímida. No me gustaba para nada mostrar mi cuerpo y siempre me sentía muy incómoda solo de pensarlo”, confesó.

Vivian nació como Xavier Alexander en 2004. En 2022, al cumplir los 18 años, solicitó legalmente el cambio de nombre y género.

Hija trans de Elon Musk comparte cómo ha logrado aceptarse

De acuerdo con el medio, fue una campaña inclusiva en la que Vivian Jenna Wilson participó la que “lo cambió todo”, como “una forma de terapia de exposición”.

“TomboyX se acercó y me dijo: ‘Vamos a hacer una sesión de fotos de ropa interior; te pagaremos esta cantidad de dinero’”, relató.

“Y yo pensé: ‘Me encanta esta empresa; quiero avanzar en mi carrera como modelo; este es el paso que debo dar’, y creo que me lo pasé [el malestar]”, agregó.

Acerca de cómo ha lidiado con la vulnerabilidad de exponer su figura a los comentarios públicos, ella admitió honestamente que “hubo algunas cosas” que sí la dañaron.

“El pasatiempo favorito de Internet es comentar sobre los cuerpos de las mujeres”, resaltó ella, quien ya trabajó incluso para Savage X Fenty, de Rihanna.

“Especialmente, los cuerpos de las mujeres trans, dependiendo de lo femenina o masculina que seas, o de si eres AFAB [asignada mujer al nacer] o DFAB [designada mujer al nacer], o lo que sea que parezcas. Lo cual… ya me harté”, expuso.

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Vivian Jenna Wilson responde si le es “difícil” que la sigan llamando “la hija de Elon Musk”

Aunque ya no sostiene ninguna relación con Elon Musk, que hasta aseguró que ella estaba “muerta”, Vivian Jenna Wilson sigue siendo referida como el retoño del multimillonario.

Ante la pregunta expresa de si le “resulta difícil que la llamen constantemente ‘la hija de Elon’”, ella replicó tajante: “No hay mucho que pueda hacer al respecto, así que, ¿qué más da?”.