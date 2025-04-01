Hija trans de Elon Musk lo llama “patético hombre inmaduro” y revela si le teme por ser “rico”

Video Hija trans de Elon Musk reacciona a que su padre diga que ella “murió” tras su transición

Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, arremetió nuevamente contra su padre, de quien vive distanciada pues la ha criticado debido a su identidad de género y no le brindó su apoyo.

A inicios de marzo, la joven de 20 años acusó al propietario de X (antes Twitter) de supuestamente “pagar” para que le “asignaran” el sexo masculino de nacimiento, pues ella fue concebida mediante fecundación in vitro.

PUBLICIDAD

“Esa expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida era una transacción monetaria”, condenó en un mensaje vía Threads.

Hija de Elon Musk lo llama “patético hombre inmaduro”

A días de que lanzara ese señalamiento, Vivian Jenna Wilson arremetió contra Elon Musk durante una entrevista con Teen Vogue.

En su conversación, Ella Yurman le cuestionó si en su día a día se refiere “mucho” a su famoso papá, ante lo que ella contestó tajante: “No, no es así. De verdad que no”.

“Quiero decir, veo cosas sobre él en las noticias y pienso: ‘Eso es jodidamen… espeluznante, probablemente debería publicar sobre esto y denunciarlo’, lo que he hecho unas cuantas veces”, agregó.

“Pero, aparte de eso, me importa una mierd…”, sentenció, “es molesto que la gente me asocie con él. Ya no me interesa”.

La estudiante calificó como el “momento más catártico” de su existencia cuando en julio de 2024, luego de que el empresario afirmara que ella “no era una niña”, le respondiera públicamente.

“Tenía toda esa energía reprimida, llevaba mucho tiempo queriendo hablar después de haber sido difamada en un libro”, explicó, “todo lo que había pasado, especialmente en mi infancia”.

Ante su sinceridad, la periodista le preguntó si “alguna vez siente temor” por su progenitor, quien cuenta con una fortuna estimada de 447,000 millones de dólares.

“Es un patético hombre inmaduro. ¿Por qué tendría miedo de él? Ohhh, tiene tanto poder. Nah, nah, nah. Me vale un caraj…”, aseguró.

PUBLICIDAD

“¿Por qué debería asustarme? ¿Porque es rico? Oh, no, estoy temblando”, sumó, “Me interesa un … cuánto dinero tenga alguien”.

Vivian considera que las personas “prosperan gracias” al pánico que causan, así que no le da “ese espacio a nadie”.