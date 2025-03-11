Hija trans de Elon Musk lo acusa de pagar para que le “asignaran” el sexo masculino
Vivian Jenna Wilson lanzó un mensaje en el que reprobó que presuntamente su género fuera determinado mediante fecundación in vitro selectiva. En el pasado, ella ha dicho que el magnate la “acosó” por ser femenina.
Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, acusó a su famoso padre de pagar la fecundación in vitro para elegir el género que ella tendría.
Fue por medio de un mensaje en la red social Threads, este domingo 9 de marzo, que la joven de 20 años abordó el tema.
“El sexo que me asignaron al nacer era una mercancía que se compraba y por la que se pagaba”, aseveró en un inicio.
“Así que cuando era femenina de niño y luego me convertí en transexual, iba en contra del producto que se vendía”, sentenció.
“Esa expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida era una transacción monetaria. Una transacción monetaria. UNA TRANSACCIÓN MONETARIA”, concluyó.
En un ‘post’ de seguimiento, ella cuestionó tajantemente: “¿Cómo caraj… es esto legal?”. Al momento, su papá no se ha pronunciado al respecto.
Musk y su exesposa, Justine Wilson, tuvieron a Xavier Alexander (ahora Vivian) y a su hermano gemelo, Griffin, a quienes concibieron mediante fecundación in vitro, en 2004.
En abril de 2022, Xavier solicitó a un tribunal el cambio legal de su nombre y que se reconociera su género como femenino. La petición le fue concedida en junio de ese mismo año.
Hija trans de Elon Musk asegura que “fue cruel”
En julio del año pasado, Vivian Jenna Wilson aseveró que cuando era pequeña Elon Musk la acosaba por exhibir rasgos femeninos y que la presionaba para que pareciera más masculina, según NBC News.
“Estaba en cuarto grado. Hicimos un viaje por carretera que no sabía que era en realidad un anuncio de uno de los autos (no recuerdo cuál) y él me gritaba constantemente con saña porque tenía la voz demasiado aguda”, contó ella al medio, “Fue cruel”.
Previamente, Elon afirmó en una charla con el psicólogo conservador Jordan Peterson, transmitida en X, que ella “no era una niña” y que para él estaba “muerta”.
Además, alegó que lo habían “engañado” para que autorizara un tratamiento médico relacionado con la transexualidad para ella cuando tenía 16 años.
Vivian desmintió esa última imputación: “Si vas a mentir sobre mí, descaradamente ante una audiencia de millones, no voy a dejar que eso pase inadvertido”.
“Él no sabe cómo era yo de niña porque simplemente no estaba ahí”, sentenció en la plataforma digital, “Y en el poco tiempo que estuvo conmigo, fui acosada sin descanso por mi feminidad y mi homosexualidad”.