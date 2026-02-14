Romina Marcos Hija de Niurka Marcos celebra su primer aniversario con su novia: "Amo que estés en mi vida" Romina Marcos y Laura Salazar cumplieron su primer aniversario de pareja y lo celebraron con románticos mensajes.



Romina Marcos y su novia la doctora Laura Salazar cumplieron su primer aniversario como pareja el 13 de febrero, y lo celebraron con románticos mensajes y un viaje al estado de Yucatán en México.

La hija de Niurka publicó en Instagram un emotivo video con varios momentos que han pasado juntas y le agregó un breve mensaje: "El primero. Te amo, te amo, te amo".

Laura no tardó en reaccionar y así le respondió a su amada: "Te amo mi vida hermosa. Amo todo lo que hemos construido, amo que estés en mi vida, amo a nuestra familia y Te amo a ti ¡Caray!".

Celebran aniversario con paradisíaco viaje

Romina y Laura se fueron de viaje al estado de Yucatán y, de acuerdo con las imágenes que la cantante ha compartido, han visitado paradisiacos lugares como las playas de Chelem y enigmáticos cenotes.

Celebran su primer aniversario como novias. Imagen Romina Marcos/Instagram

Romina Marcos y Laura Salzar ya viven juntas

A finales de septiembre, la hija de Niurka y su novia decidieron dar un paso más en su relación y ya viven juntas.

La pareja compartió en redes cómo fueron los preparativos para la mudanza, hasta que mostraron el departamento de dos pisos en el que actualmente viven.