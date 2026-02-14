Romina Marcos

Hija de Niurka Marcos celebra su primer aniversario con su novia: "Amo que estés en mi vida"

Romina Marcos y Laura Salazar cumplieron su primer aniversario de pareja y lo celebraron con románticos mensajes.

Univision picture
Video Hija de Niurka responde a críticas por “no lucir demasiado femenina” y porque “huele mal”

Romina Marcos y su novia la doctora Laura Salazar cumplieron su primer aniversario como pareja el 13 de febrero, y lo celebraron con románticos mensajes y un viaje al estado de Yucatán en México.

La hija de Niurka publicó en Instagram un emotivo video con varios momentos que han pasado juntas y le agregó un breve mensaje: "El primero. Te amo, te amo, te amo".

Laura no tardó en reaccionar y así le respondió a su amada: "Te amo mi vida hermosa. Amo todo lo que hemos construido, amo que estés en mi vida, amo a nuestra familia y Te amo a ti ¡Caray!".

Celebran aniversario con paradisíaco viaje

Romina y Laura se fueron de viaje al estado de Yucatán y, de acuerdo con las imágenes que la cantante ha compartido, han visitado paradisiacos lugares como las playas de Chelem y enigmáticos cenotes.

Celebran su primer aniversario como novias.
Celebran su primer aniversario como novias.
Imagen Romina Marcos/Instagram

Romina Marcos y Laura Salzar ya viven juntas

A finales de septiembre, la hija de Niurka y su novia decidieron dar un paso más en su relación y ya viven juntas.

La pareja compartió en redes cómo fueron los preparativos para la mudanza, hasta que mostraron el departamento de dos pisos en el que actualmente viven.

Video Hija de Niurka y su novia ya viven juntas y muestran su apartamento de dos pisos por primera vez
