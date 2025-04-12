Romina Marcos

Romina Marcos confiesa de manera contundente que no quiere casarse con su novia

La hija de Niurka explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de no llegar al altar con su novia Laura Salazar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Romina Marcos vive romántico momento con su novia en pleno concierto

Romina Marcos fue contundente al revelar que no se va a casar con su novia Laura Salazar, pero dejó claro que su decisión no es por falta de amor, ni por el corto tiempo que llevan de relación.

La hija de Niurka explicó sus razones y aseguró que 'La Doctora Lau' piensa igual que ella.

PUBLICIDAD

¿Por qué la hija de Niurka no se va a casar con su novia?

Más sobre Romina Marcos

Hija de Niurka y su novia recurren a un ‘brujo’ para una “limpia”: “¡Urgía!”
0:59

Hija de Niurka y su novia recurren a un ‘brujo’ para una “limpia”: “¡Urgía!”

Univision Famosos
Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar
2 mins

Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar

Univision Famosos
Hija de Niurka y su novia ya viven juntas y muestran su apartamento de dos pisos por primera vez
1:00

Hija de Niurka y su novia ya viven juntas y muestran su apartamento de dos pisos por primera vez

Univision Famosos
Hija de Niurka revela que ella y su novia darán “el siguiente paso”: ¿boda en puerta?
0:52

Hija de Niurka revela que ella y su novia darán “el siguiente paso”: ¿boda en puerta?

Univision Famosos
Hija de Niurka reacciona a quienes dicen que solo es una “etapa” que sea novia de una mujer
0:53

Hija de Niurka reacciona a quienes dicen que solo es una “etapa” que sea novia de una mujer

Univision Famosos
Hija de Niurka estalla contra quienes le dicen que “engordó” y que se ve “descuidada”
0:55

Hija de Niurka estalla contra quienes le dicen que “engordó” y que se ve “descuidada”

Univision Famosos
Hija de Niurka habla como nunca sobre su novia: “Me gustan mujeres masculinas”
0:55

Hija de Niurka habla como nunca sobre su novia: “Me gustan mujeres masculinas”

Univision Famosos
Hija de Niurka denuncia robo contra su novia en el Pride 2025: lanza fuerte advertencia
0:54

Hija de Niurka denuncia robo contra su novia en el Pride 2025: lanza fuerte advertencia

Univision Famosos
Romina Marcos presume el amor por su novia con apasionados besos y una romántica canción
0:56

Romina Marcos presume el amor por su novia con apasionados besos y una romántica canción

Univision Famosos
Hija de Niurka se rapa la cabeza y responde si lo hizo porque se “empiojó”
0:59

Hija de Niurka se rapa la cabeza y responde si lo hizo porque se “empiojó”

Univision Famosos

"Nosotras no nos vamos a casar", dijo de manera directa cuando le preguntaron en 'De Primera Mano' si pensaba llegar al altar con su pareja.

La cantante explicó que no profesan el cristianismo, por lo cual " nosotras queremos ritual, somos más espirituales. Simplemente no creemos en eso ¿sabes?, no creemos en un papel, ni siquiera somos católicas, ni cristianas, ni nada como para hacer una misa ni nada".

Aunque no planean casarse, sí desean formalizar su relación más adelante.

"Yo creo que lo importante es tú con tu pareja tener acuerdos, saber qué es lo que quieren, y en algún momento queremos (hacer) eso, pero no va a ser un casamiento como tal, pero ahorita estamos disfrutando el noviazgo, conociéndonos, amándonos y eso es lo importante".

Romina no descarta darle un anillo de promesa

La cantante dijo que "probablemente a mí me toque dar ese anillo", pues al definirse como lesbiana ha conocido un nuevo rol en su relación con Laura.

"Siento que estar con un hombre es tener como un rol muy establecido y ser lesbiana te libera mucho hasta en eso ¿sabes? Permitirte tú también vivir esta experiencia de dar la sorpresa, de repente yo como mujer tener mi energía masculina con ella y yo ser la que la proteja. He descubierto otras energías en mí estando con mi novia que me encanta porque es conocerme también", sentenció en la entrevista.

El 13 de febrero Laura Salazar le pidió formalmente a Romina que fuera su novia con una romántica sorpresa.

Relacionados:
Romina MarcosParejas de famososFamosos LGBTGays y LesbianasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD