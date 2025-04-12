Romina Marcos confiesa de manera contundente que no quiere casarse con su novia
La hija de Niurka explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión de no llegar al altar con su novia Laura Salazar.
Romina Marcos fue contundente al revelar que no se va a casar con su novia Laura Salazar, pero dejó claro que su decisión no es por falta de amor, ni por el corto tiempo que llevan de relación.
La hija de Niurka explicó sus razones y aseguró que 'La Doctora Lau' piensa igual que ella.
¿Por qué la hija de Niurka no se va a casar con su novia?
"Nosotras no nos vamos a casar", dijo de manera directa cuando le preguntaron en 'De Primera Mano' si pensaba llegar al altar con su pareja.
La cantante explicó que no profesan el cristianismo, por lo cual " nosotras queremos ritual, somos más espirituales. Simplemente no creemos en eso ¿sabes?, no creemos en un papel, ni siquiera somos católicas, ni cristianas, ni nada como para hacer una misa ni nada".
Aunque no planean casarse, sí desean formalizar su relación más adelante.
"Yo creo que lo importante es tú con tu pareja tener acuerdos, saber qué es lo que quieren, y en algún momento queremos (hacer) eso, pero no va a ser un casamiento como tal, pero ahorita estamos disfrutando el noviazgo, conociéndonos, amándonos y eso es lo importante".
Romina no descarta darle un anillo de promesa
La cantante dijo que "probablemente a mí me toque dar ese anillo", pues al definirse como lesbiana ha conocido un nuevo rol en su relación con Laura.
"Siento que estar con un hombre es tener como un rol muy establecido y ser lesbiana te libera mucho hasta en eso ¿sabes? Permitirte tú también vivir esta experiencia de dar la sorpresa, de repente yo como mujer tener mi energía masculina con ella y yo ser la que la proteja. He descubierto otras energías en mí estando con mi novia que me encanta porque es conocerme también", sentenció en la entrevista.
El 13 de febrero Laura Salazar le pidió formalmente a Romina que fuera su novia con una romántica sorpresa.