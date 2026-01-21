Itatí Cantoral

Hijo de Itatí Cantoral se quita el apellido de Eduardo Santamarina, su papá: revela por qué lo hizo

Eduardo, el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, hizo modificaciones a su nombre para su debut en telenovelas. Él mismo reveló la razón.

Elizabeth González
Video Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles

Eduardo, uno de los hijos mellizos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, se quitó el apellido de su papá para su debut en las telenovelas.

El joven, de 25 años, reveló que su decisión no tiene nada qué ver con su padre ni mucho menos a la versión de tener que lidiar con el peso del apellido, sino más bien, a los lazos que tiene con su abuela materna.

“Yo nunca me cambié el apellido porque no quiero ser el hijo de… siempre voy a ser el hijo de… al revés, lo pongo en mis redes sociales, soy el más orgulloso de mis papás, no soy una persona como que le aflija eso…”, dijo a Edén Dorantes el 20 de enero.

“Más que nada es honor a mi abuela”, sentenció.

¿Cuál es el nombre artístico del hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina?

Eduardo Santamarina Cantoral, motivado por la carrera de sus padres en el medio artístico, tomó la decisión de emprender una carrera como actor, eligiendo como nombre artístico Eduardo Zucchi.

De acuerdo con las palabras del joven actor, adoptó el apellido de su abuela, doña Itatí Zucchi, con la intención de emprender una carrera como actor, misma que en la que se ha ido abriendo camino por mérito propio y no por recomendación de sus padres.

“No puedo decir nada ahorita, pero pues ya sabes, estoy tocando puertas (…) ahorita estoy dentro de un proyecto porque me lo conseguí por mérito propio. Hice casting como todos, call back (…) estoy muy contento, muy feliz de que al fin se me están empezando a alinear las cosas… la gente piensa que no, pero este, yo creo que ha sido mi audición número 150”, sentenció.

Relacionados:
Itatí CantoralEduardo SantamarinaEduardo ZucchiHijos de famososFamosos

