Hija de 8 años de famoso ganador de reality show sufre enfermedad "desintegra" sus huesos

Hosea Rosenberg, ganador de la quinta temporada de ‘Top Chef’, habló sobre la dura enfermedad que sufre su hija de 8 años, Sophie.

El famoso chef publicó en Instagram, este jueves 24 de julio, un extenso mensaje en el que abordó la delicada condición que atraviesa la nena debido a la osteólisis multicéntrica carpotarsal que padece.

“En comparación con los niños normales y sanos de 8 años, ella no está bien. Sus pies no han crecido en años (tienen el tamaño de los de un niño pequeño)”, indicó.

“Sus manos están empezando a mostrar deformidades y son muy débiles. Tiene problemas para subir escaleras, no puede andar en bicicleta y necesita ayuda para abrir cosas”, agregó.

Él puntualizó que su retoño “se cansa”, “no puede caminar” distancias largas y que, además, “sus riñones están fallando lentamente” y “le faltan grupos de huesos por completo”.

“Hoy, como cada seis semanas, le han puesto una infusión en el Children’s Hospital Colorado. Dos veces al día tiene que tomar varios medicamentos. Lleva aparatos ortopédicos en las piernas todos los días”, contó.

“Ve a diferentes terapeutas cada semana. Está constantemente entrando y saliendo de consultorios médicos y hospitales. Sus huesos se están desintegrando lentamente y no hemos descubierto cómo detenerlo”, añadió.

Fue en abril de 2020 cuando Rosenberg reveló públicamente que Sophie, de entonces 3 años, había sido diagnosticada con osteólisis multicéntrica carpotarsal, según People.

Dicha condición rara que se caracteriza por la pérdida progresiva y la degeneración de los huesos de las manos y pies, así como insuficiencia renal, de acuerdo con los National Institutes of Health.

Hija de Hosea Rosenberg mantiene la lucha

Pese a la compleja situación de salud que atraviesa, Hosea Rosenberg compartió que Sophie está luchando animadamente.

“Ella está haciendo todo lo que puede, al igual que sus papás. Tiene un amor y apoyo infinitos, y mi corazón se llena cada vez que la veo”, expuso.

“Le va bastante bien. Es feliz la mayor parte del tiempo, es la niña más linda del mundo, tiene muchos amigos, juega todos los días, nada mucho, vive muchas aventuras”, destapó.

Señaló que a ella le encanta la escuela, “a veces”, bailar, reír y que “todavía puede hacer muchas cosas con su cuerpo”: “Está mejor que mucha gente, y por eso estoy eternamente agradecido”.

“Entonces, ¿cómo está Sophie? Está increíble”, aseveró para concluir su misiva, la cual acompañó con fotografías de Sophie, tanto estando en el hospital como gozando de la vida.