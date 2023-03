Chiqui Delgado felicita a Jorge Ramos por su cumpleaños y desea que coma "chilaquiles y arepas"

En abril de 2020, Chiqui entrevistó a Jorge en el show digital El Break de las 7, en donde el periodista le respondió que no se volvería a casar: " No creo. Creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí, y sabemos lo que sí nos funciona. Y creo que esto nos funciona maravillosamente, no lo cambiaría por nada".