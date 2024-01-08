Jorge Ramos reaparece junto a sus dos hijos y 'Chiqui' Delgado no se aguanta: así reacciona

Video Hija de 'Chiqui' Delgado hace que Jorge Ramos se vuelva fan de Taylor Swift: regresa a un show con ella

Jorge Ramos se reencontró con sus dos únicos hijos, Paola y Nicolás, en una fecha muy relevante para iniciar el año.

El titular del Noticiero Univision suele ser muy reservado con su vida privada, pero este domingo 7 de enero su único hijo varón, de 25 años, hizo que el periodista diera una tregua a esa premisa.

Jorge Ramos celebra logro de su hijo

'Nico' Ramos es uno de los pateadores del equipo de futbol americano de la Universidad de Montana, quien tuvo una "mágica temporada" en el campeonato colegial FSC, según describió la propia institución.

Este fin de semana, la escuadra terminó como subcampeona nacional con un récord de 13-2 en el que el hijo de Jorge Ramos fue parte de la " mayor cantidad de victorias en una sola temporada para Montana desde que tuvo marca de 14-1 en 2009".

En el juego clave de este domingo, celebrado en Frisco, Texas, 'Nico' Ramos no estuvo solo. Hasta allá viajaron Jorge Ramos y su hija Paola para apoyarlo.

El anfitrión de Algo Personal con Jorge Ramos, que puedes ver aquí en ViX, colgó una foto en Instagram desde las gradas del estadio con un mensaje de ánimo para el equipo de su hijo.

Pero fue Paola Ramos, quien sigue los pasos de su famoso padre en el periodismo, quien reveló más fotos con el chico al término del juego.

"Muy orgullosa de 'Nico' Ramos; nuestra estrella del futbol americano", escribió la joven de 37 años mientras se le ve feliz abrazada a su atlético hermano.

En otra imagen que ella colgó se observa a su padre junto a su hijo tras el emocionante juego.

Jorge Ramos se reencontró con sus dos hijos, Paola y Nicolás, este domingo 7 de enero en Frisco, Texas. Imagen Paola Ramos/Instagram



" 'Nico' está en su mejor momento metiendo esa pelota ovalada entre dos postes amarillos desde ángulos inverosímiles y a veces bajo la nieve y con viento", escribió el comunicador a mediados de diciembre pasado en una de sus columnas periodísticas.

"Lo sigo como los fanáticos del otro futbol siguen a Messi. A donde vaya. Primero en Nueva Jersey, luego en California y ahora en Montana. Soy su fan. He viajado tantas veces esas ocho o nueve horas de vuelo de Miami a Missoula -más que un trayecto a Europa- como si fuera una feliz peregrinación", destacó orgulloso.

Jorge Ramos apoyó desde las gradas a 'Nico' y estuvo acompañado de Paola, su otra hija. Imagen Jorge Ramos/Instagram y Paola/Instagram



" Desde niño 'Nico' tenía una pierna derecha muy fuerte. Sus compañeros de la escuela primaria se volteaban cada vez que despejaba el balón de soccer, y dos o tres se quedaron sin aire tras un balonazo en la panza", recordó sobre la destreza de su retoño.

" Los fines de semana yo era su portero y pasamos innumerables veranos en cualquier parque que tuviera una portería con red. Pensaba: yo no logré ser futbolista, como Pelé o Enrique Borja, 'Nico' lo será. Pero esos son sueños mexicanos. Mis sueños", rememoró.

Jorge Ramos se ha declarado "fan" de su hijo Nicolás. Imagen Página del equipo de futbol americano de la Universidad de Montana y Chris Sayan/Instagram

‘Chiqui’ Delgado reacciona al reencuentro de Jorge Ramos y sus hijos

El juego de Nicolás Ramos de este domingo fue el marco para ver de nuevo a Jorge Ramos junto a sus hijos.

El reencuentro no pasó desapercibido para su novia 'Chiqui' Delgado, quien no se aguantó las ganas de mandarles un mensaje al verlos reunidos en tan relevante momento.

La venezolana dejó en los comentarios de la publicación de Paola Ramos cuatro emoticonos de las manos aplaudiendo, dejando evidente el orgullo que ella también siente por 'Nico'.

'Chiqui' Delgado así reaccionó al reencuentro de Jorge Ramos con sus hijos. Imagen Paola Ramos/Instagram



La presentadora ha demostrado tener una buena y fraterna relación con los hijos de su pareja. Varias veces han viajado juntos y en esos paseos por el mundo ella también lleva a sus hijas: María Elena (31 años) y Carlota (13).

Jorge Ramos tuvo a su hija Paola durante su matrimonio con la también periodista Gina Montaner.