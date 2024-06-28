Hija menor de Bill Gates confirma noviazgo con nieto de Paul McCartney

Video Hijos de famosos que ya viven los más grandes lujos: desde Salma Hayek a Marlene Favela

Phoebe Gates, la hija del magnate tecnológico Bill Gates, confirmó que tiene una relación amorosa con Arthur Donald, el nieto del legendario músico Paul McCartney.

La joven pareja llamó la atención por primera vez en octubre de 2023, cuando Phoebe compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen tomada en París donde ambos salen abrazados.

Artur Donald y Phoebe Gates. Imagen Instagram @phoebegates



La imagen, con una estética retro, mostraba a los enamorados en un balcón con la Torre Eiffel de fondo. La publicación hizo que rápidamente los seguidores de Phoebe especularan sobre un posible romance.

La noticia fue cubierta por varios medios e incluso el Daily Mail sugirió que la relación pudo haber comenzado la primavera de ese mismo año.

Más tarde, ese mismo mes, se les volvió a ver juntos en el estreno de la serie de televisión 'Feud: Capote vs. The Swans'.

Sus familias ya estaban relacionadas

Aunque, la conexión entre estas dos prominentes familias pudiera causar cierta sorpresa, lo cierto es que están unidas desde hace tiempo. La madre de Phoebe, Melinda Gates y Stella McCartney, tía de Arthur y una de las diseñadoras de moda más reconocidas en el mundo, son amigas desde hace años.

Stella conoce a Phoebe desde que era una niña, y este vínculo pudo haber facilitado el acercamiento entre la hija de Gates y Arthur.

Se especula que la pareja omenzó su romance en la primavera de 2023. Imagen Instagram/ @nylonmag



Arthur Donald, hijo de Mary McCartney y su primer esposo Alistair Donald, ha mantenido su vida personal fuera del ojo público.

En contraste, Phoebe, quien tiene 244 mil seguidores en TikTok y 424 mil en Instagram, suele ser más abierta sobre su vida personal, pues regularmente comparte muchos momentos de su vida diaria, desde sus entrenamientos hasta sus discusiones sobre temas políticos con su madre.

La confirmación del romance se dio de manera sutil durante la ceremonia de graduación de la joven en la Universidad de Stanford.

La revista Nylon publicó en sus redes una imagen de Arthur cargando a Phoebe y la joven de 21 años le dedicó un cariñoso mensaje.

El semanario estuvo presente enla fuesta de graduación de Phoebe Gates. Imagen Instagram @nylonmag



“Mi novio, Arthur, llevándome después de la ceremonia”, escribió.

Hasta el momento, Arthur mantiene un perfil bajo respecto a su relación, lleva su vida redes sociales de forma muy privada.

Phoebe, por otro lado, tiene una mayor visibilidad, no solo por lo que comparte en sus redes o por su relación con Arthur, también por acompañar a su famoso padre en varios eventos públicos.

¿A qué se dedica la hija menor de Bill Gates?

La hija menor de Bill Gates y Melinda Gates, Phoebe, está construyendo su carrera en el mundo de la moda.

Una de sus facetas menos conocidas es su pasión por la danza clásica. La joven se formó como bailarina en la prestigiosa American Ballet Theatre School y también en la academia Juilliard de Nueva York.

Al igual que sus hermanos mayores, Jennifer de 28 años y Rory de 25, Phoebe decidió seguir el consejo de sus padres: abrirse su propio camino en la vida.