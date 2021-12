La hija mayor de Allisson Lozz es “igualita a ella”: hasta heredó su talento para el canto

Allisson Lozano, mejor conocida por su pseudónimo artístico Allison Lozz, conquistó al público a sus 11 años; cuando fue seleccionada entre 38 mil 234 niños para formar parte de la primera generación del programa ‘Código F.A.M.A.’ (2002). Aunque no ganó, llamó la atención de los productores de televisión.

Fue así como un año más tarde obtuvo su primer papel estelar en la telenovela ‘Alegrijes y rebujos' (2003) y, a partir de entonces, apareció en otros melodramas como 'Misión S.O.S. aventura y amor'' (2004), ‘Rebelde' (2005), 'Al diablo con los guapos' (2007), 'La rosa de Guadalupe' (2008) y 'En el nombre del amor' (2008), la cual sería su última telenovela.

Y es que a pesar de que tenía una impecable carrera en ascenso y gozaba de gran popularidad con el público, a los 17 años, se retiró del entretenimiento para dedicarse por completo a su familia. Hoy en día vive en Estados Unidos junto a su esposo y sus dos nenas: London Rose y Sidney Allisson.

London Rose ‘es igualita’ a Allisson Lozz

La ex actriz se estrenó como mamá en 2012, cuando nació su primogénita London Rose y, desde entonces, la ha presumido en sus redes sociales. Esto ha provcado que sus fans, inmediatamente, comenzaron a compararlas: “¡Wow Es idéntica a ti!”, “Que preciosa muñeca, como su mami” o “Sin duda, London es tu mini mí”.



Actualmente la pequeña tiene 9 añitos y, aunque no es parte del medio artístico, su famosa mamita se ha encargado de poner al tanto a sus seguidores de cómo ha ido creciendo. Como en 2017, cuando expresó su sentir al recordar el día de su nacimiento, pues se trató de un parto prematuro de 6 meses:

“Mi princesa, cuando llegaste tu papi y yo no teníamos ni idea de cómo cuidar un bebé y teníamos miedo de no ser lo suficientemente buenos. Pero estamos muy agradecidos porque te tenemos y eres la niña más bonita y tierna del planeta, mi amor. Llegaste al mundo para convertirte en nuestro mundo. London y Sidney son nuestro motor y nuestro motivo para tratar de ser mejores cada día”,

La hija mayor de Allisson Lozz heredó su increíble voz

Además de la belleza física, London Rose también heredó el talento de su mami. Tras 11 años de retiro, Allisson Lozz compartió un video en Instagram en el que no sólo presumió que sus habilidades musicales no se han oxidado con el paso del tiempo, también que su hija mayor cuenta con ellas.

Fue así como en junio de 2021 cantó una alabanza religiosa a dueto con su nena, quien entonó muy afinada y de memoria la letra. Al respecto, la ex actriz de telenovelas ha mencionado en sus en vivos de Instagram que su hija es muy allegada a su lado espiritual:

“Desde chiquita demostró ese interés espiritual, entonces la apoyamos en lo que quiera y es algo bien bonito. London Rose se sabe tantos textos de memoria y cuando es el momento exacto los saca, A mí me hace cartitas, de repente yo ando medio desanimada y triste por mis dolencias pareo ella me dice: ‘Mamá no te preocupes ya viene el Reino de Dios, ya viene el Reino de Jehová’”.