Laura Flores

Hija adoptiva de Laura Flores asistirá a la universidad en EEUU y se revela lo que estudiará

Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores, ha dado un importante paso hacia su futuro profesional y se da a conocer la carrera universitaria que eligió: sus hermanos reaccionan.

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Por:Sergio Humberto Navarro
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Video Laura Flores no podía embarazarse: adoptó para cumplir con una promesa

Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores y a quien adoptó desde que estaba niña, se encamina hacia la universidad en Estados Unidos, donde actualmente reside.

¿Dónde y qué estudiará la hija de Laura Flores?

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De acuerdo con una publicación de Instagram que compartió su hermano mayor Patricio, Ana Sofía Flores "asistirá a la Universidad Estatal de Florida".

Ahí, la joven "se especializará en Ingeniería Aeroespacial/Mecánica", rama de la ingeniería que se encarga del diseño, desarrollo, construcción, pruebas y operación de vehículos que operan dentro y fuera de la atmósfera terrestre.

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El propio Patricio, uno de los dos hijos biológicos de Laura Flores, reaccionó a la noticia con un GIF de una cara de sorpresa.

A través de esta publicación en Instagram se dio a conocer la carrera universitaria que estudiará Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores. Su hijo mayor Patricio reaccionó con un GIF de sorpresa en los comentarios.
A través de esta publicación en Instagram se dio a conocer la carrera universitaria que estudiará Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores. Su hijo mayor Patricio reaccionó con un GIF de sorpresa en los comentarios.
Imagen raiderdecisions26/Instagram


Él actualmente ya es un universitario y estudia en Gainesville, Florida, según ha dicho su famosa madre.

María, la otra hija biológica de la artista, también reaccionó dando 'me gusta' a la publicación que dio a conocer el futuro de su hermana.

Los hijos adoptivos de Laura Flores

Ana Sofía es la segunda hija adoptiva de la actriz y llegó a su vida en 2009 en un proceso de adopción que se llevó a cabo en el estado de Chihuahua, México. La niña tenía 3 meses de nacida.

Al primero que Laura Flores adoptó fue a Alejandro, en 2008, cuando tenía tan solo un año de edad, en Mérida, Yucatán.

Hace un par de años se supo que él había ingresado a una escuela militar en EEUU.

Video Famosas que adoptaron a sus hijos y demuestran que el amor va más allá de la sangre
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