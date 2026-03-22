Laura Flores Hija adoptiva de Laura Flores asistirá a la universidad en EEUU y se revela lo que estudiará Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores, ha dado un importante paso hacia su futuro profesional y se da a conocer la carrera universitaria que eligió: sus hermanos reaccionan.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Laura Flores no podía embarazarse: adoptó para cumplir con una promesa

Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores y a quien adoptó desde que estaba niña, se encamina hacia la universidad en Estados Unidos, donde actualmente reside.

¿Dónde y qué estudiará la hija de Laura Flores?

PUBLICIDAD

De acuerdo con una publicación de Instagram que compartió su hermano mayor Patricio, Ana Sofía Flores "asistirá a la Universidad Estatal de Florida".

Ahí, la joven "se especializará en Ingeniería Aeroespacial/Mecánica", rama de la ingeniería que se encarga del diseño, desarrollo, construcción, pruebas y operación de vehículos que operan dentro y fuera de la atmósfera terrestre.

El propio Patricio, uno de los dos hijos biológicos de Laura Flores, reaccionó a la noticia con un GIF de una cara de sorpresa.

A través de esta publicación en Instagram se dio a conocer la carrera universitaria que estudiará Ana Sofía, la hija menor de Laura Flores. Su hijo mayor Patricio reaccionó con un GIF de sorpresa en los comentarios. Imagen raiderdecisions26/Instagram



Él actualmente ya es un universitario y estudia en Gainesville, Florida, según ha dicho su famosa madre.

María, la otra hija biológica de la artista, también reaccionó dando 'me gusta' a la publicación que dio a conocer el futuro de su hermana.

Los hijos adoptivos de Laura Flores

Ana Sofía es la segunda hija adoptiva de la actriz y llegó a su vida en 2009 en un proceso de adopción que se llevó a cabo en el estado de Chihuahua, México. La niña tenía 3 meses de nacida.

Al primero que Laura Flores adoptó fue a Alejandro, en 2008, cuando tenía tan solo un año de edad, en Mérida, Yucatán.

Hace un par de años se supo que él había ingresado a una escuela militar en EEUU.