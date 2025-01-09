Christian Nodal

Hermana de Nodal sorprende con nuevo look: detalle en su foto divide opiniones

Amely Nodal sorprendió al reaparecer en sus redes sociales con nuevo look. Su renovada imagen dividió opiniones por esta razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La hermana de Christian Nodal lleva una vida de lujos, pero nunca habla de él

Amely, hermana de Christian Nodal, sorprendió al reaparecer en sus redes sociales con nuevo look, pero un detalle en su foto dividió opiniones.

Este miércoles 8 de enero, la cuñada de Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes de su renovada imagen, que llamó la atención por su nuevo corte y color de cabello.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal
0:50

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos
Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia
1:00

Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Univision Famosos
A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente
0:51

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Univision Famosos
¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan
1:00

¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan

Univision Famosos
Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”
0:55

¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Univision Famosos
¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas
0:51

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”
1:00

Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”

Univision Famosos
¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado
0:45

¿Inti no sería la única hija de Nodal?: surgen sospechas por detalle en comunicado

Univision Famosos

“Amo, amo, amo”, escribió la hermana de Nodal al pie de la fotografía en la que luce un efecto ombré en su melena.

Así presumió la hermana de Nodal su nuevo look.
Así presumió la hermana de Nodal su nuevo look.
Imagen Amely Nodal / Instagram


De acuerdo con su publicación, la responsable de su cambio de look fue Andrea Cervantes. La estilista, que mantuvo el tono rubio de la joven como base, pintó la parte superior de su cabello de un color oscuro hasta desvanecerlo, creando así un efecto balayage.

El detalle en el look de Amely Nodal que dividió opiniones

La renovada imagen de la hermana de Christian Nodal dividió opiniones por la semejanza que su look tenía con Belinda, quien en octubre de 2024 se dejó ver con el cabello hasta la altura de los hombros, totalmente lacio, y con el mismo efecto de color de cabello.

Belinda con nuevo look.
Belinda con nuevo look.
Imagen Belinda / Instagram


Hasta el momento, Amely Nodal no ha hecho comentarios al respecto.

En abril de 2024, la joven también se puso en manos de la estilista Andrea Cervantes. Aquella ocasión, Amely sorprendió al lucir una melena totalmente rubia.

Relacionados:
Christian NodalFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD