Hermana de Nodal sorprende con nuevo look: detalle en su foto divide opiniones

Video La hermana de Christian Nodal lleva una vida de lujos, pero nunca habla de él

Amely, hermana de Christian Nodal, sorprendió al reaparecer en sus redes sociales con nuevo look, pero un detalle en su foto dividió opiniones.

Este miércoles 8 de enero, la cuñada de Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes de su renovada imagen, que llamó la atención por su nuevo corte y color de cabello.

“Amo, amo, amo”, escribió la hermana de Nodal al pie de la fotografía en la que luce un efecto ombré en su melena.

Así presumió la hermana de Nodal su nuevo look. Imagen Amely Nodal / Instagram



De acuerdo con su publicación, la responsable de su cambio de look fue Andrea Cervantes. La estilista, que mantuvo el tono rubio de la joven como base, pintó la parte superior de su cabello de un color oscuro hasta desvanecerlo, creando así un efecto balayage.

El detalle en el look de Amely Nodal que dividió opiniones

La renovada imagen de la hermana de Christian Nodal dividió opiniones por la semejanza que su look tenía con Belinda, quien en octubre de 2024 se dejó ver con el cabello hasta la altura de los hombros, totalmente lacio, y con el mismo efecto de color de cabello.

Belinda con nuevo look. Imagen Belinda / Instagram



Hasta el momento, Amely Nodal no ha hecho comentarios al respecto.