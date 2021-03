Tras ser salvavidas y vendedor, Héctor Soberón se reinventa instalando paneles solares (y no descarta vender tamales)

El actor Héctor Soberón ha vista afectada su economía por la pandemia. En enero de 2020 informó que dejaría su trabajo como salvavidas en un parque acuático para comenzar un nuevo proyecto en Phoenix. En agosto siguiente dio a conocer que incursionaría en la venta de seguros y siete meses después compartió en las redes que se dedicaría a instalar paneles solares para seguir manteniendo a su familia.

"Está siendo muy dificil, pero nos estamos reinventando. No me he quedado con los brazos cruzados. Estoy de un lado a otro, buscando chamba", dijo el mexicano de 56 años en entrevista para De primera mano. Agregó que además de actualizarse con temas de su carrera como ingeniero en electrónica, decidió sacar un certificado para instalar paneles solares. Una vez más, el actor mencionó lo importante que ha sido para él hacer a un lado el ego para salir adelante: "Trabajo vas a encontrar, aunque vendas pepitas en las esquinas. En estos tiempos de crisis hay que hacer las cosas y lo que sea para salir adelante", dijo.

Quien fue uno de los galanes de moda de las telenovelas mexicanas en la década de 1990 señaló que su papel como jefe de familia y proveedor lo obliga a buscar diferentes opciones para conseguir dinero: "Así tenga que vender tamales, lo voy a hacer, pero no me voy a dejar caer, al contrario". Se mostró agradecido por seguir teniendo salud: "Y habiendo salud, tienes todo lo demás. No estás amarrado a nada. Siempre he tratado de ser el protagonista de mi propia película, no dejarme caer", dijo.

Desde que inició el coronavirus, el actor ha tenido que buscar distintos trabajos que nada tienen que ver con la actuación, pues debido a la pandemia escasean los proyectos en la pantalla chica: "Hay planes de regresar a la televisión, pero no se han concretado por esto, porque todo está muy lento. He hecho muchos castings eso sí, creo que me he cansado de hacer castings, pero no hay nada", dijo a Sale el sol en el marco de su cumpleaños 56.